Reconstrucción del Periférico Norte en EdoMéx prevé materiales con vida útil de hasta 10 añosa

Reconstrucción del Periférico Norte en EdoMéx prevé materiales con vida útil de hasta 10 años

El Gobierno del Estado de México se encuentra en un proceso de reconstrucción del Periférico Norte, obra que incluye la colocación de una nueva carpeta asfáltica con una durabilidad estimada de hasta una década.

La intervención abarca 108 kilómetros, desde el Toreo, en el municipio de Naucalpan, hasta la caseta de peaje de Tepotzotlán.

De acuerdo con información oficial, los trabajos buscan atender el deterioro acumulado tras años sin una intervención de gran escala. La obra se realizará tanto en carriles centrales como laterales, en ambos sentidos de circulación, y contempla acciones adicionales para mejorar la seguridad y la funcionalidad de la vía.

Joel González Toral, encargado de despacho de la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México, explicó que se trata de la intervención más amplia en este corredor en más de 25 años. Señaló que el proyecto forma parte de los programas prioritarios del gobierno estatal para el rescate de vialidades y carreteras.

Las labores consideran el retiro total de la carpeta asfáltica existente y la colocación de un nuevo pavimento con un espesor de 10 centímetros. En algunos tramos se realizarán trabajos más profundos debido a la presencia de hundimientos, lo que requerirá intervenciones adicionales en la estructura de la vialidad.

Además del reencarpetamiento, la reconstrucción incluye la renivelación de rejillas pluviales, la renovación de la señalización horizontal y vertical, así como labores de poda y limpieza en el entorno. Como parte del proyecto, se instalarán lámparas tipo LED a lo largo de todo el tramo intervenido para mejorar la iluminación.

La obra beneficiará a los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán, y a un aforo diario estimado de más de 204 mil vehículos que circulan por este corredor del norte del Estado de México.