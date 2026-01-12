Ecatepec refuerza seguridad por regreso a clases con operativo especial

Con motivo del regreso a clases, el Gobierno de Ecatepec puso en marcha un Operativo de Seguridad para proteger a niñas, niños y jóvenes que este lunes retomaron actividades escolares. La estrategia contempla la vigilancia de más de 700 escuelas en todo el municipio, con la participación de más de 900 elementos de distintas corporaciones.

El operativo inició desde las primeras horas del día, cuando estudiantes, padres de familia y docentes comenzaron a llegar a los planteles educativos. En calles cercanas a las escuelas se observó la presencia de personal de la Marina, Guardia Nacional, Defensa, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes realizaron recorridos a pie y patrullajes constantes.

Autoridades municipales informaron que el principal objetivo del operativo es garantizar que el regreso a clases se lleve a cabo en un ambiente de paz y tranquilidad. Para ello, se reforzó la vigilancia en horarios de entrada y salida, así como en zonas consideradas de mayor afluencia y riesgo.

De acuerdo con el gobierno local, este despliegue busca prevenir delitos como robos, asaltos y situaciones que puedan poner en peligro a la comunidad escolar. Además, los elementos de seguridad están capacitados para brindar apoyo vial, orientar a peatones y atender cualquier emergencia que pudiera presentarse durante la jornada.

Por su parte, algunos directivos escolares señalaron que la presencia de las corporaciones ayuda a mantener el orden y a generar confianza entre estudiantes y docentes. También destacaron la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad como un factor positivo para el buen desarrollo del operativo.

Las autoridades de Ecatepec hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar con estas acciones, respetando señalamientos viales, atendiendo indicaciones del personal de seguridad y reportando cualquier situación sospechosa. Asimismo, reiteraron que la seguridad de la niñez y la juventud es una prioridad para la administración municipal.

El operativo de regreso a clases se mantendrá durante los próximos días y se ajustará conforme a las necesidades de cada zona. Con estas acciones, el gobierno municipal busca reafirmar su compromiso con la educación y el bienestar de las familias de Ecatepec, asegurando que el inicio del ciclo escolar transcurra de manera ordenada y segura.

Finalmente, autoridades desearon un feliz inicio de semana y un buen regreso a clases a todas las niñas, niños y jóvenes del municipio, reiterando el mensaje de que Ecatepec trabaja para construir un entorno más seguro para todos.