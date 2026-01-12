INVEA realizó 670 operativos al transporte público en 2025; más de mil unidades fueron suspendidas

Durante 2025, el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) llevó a cabo 670 operativos de revisión al transporte público en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), con el objetivo de atender denuncias ciudadanas y reforzar la seguridad en la movilidad.

Como resultado de estas acciones, mil 151 unidades fueron suspendidas por diversas irregularidades. Además, 276 vehículos fueron sancionados y trasladados a depósitos vehiculares por no contar con documentación obligatoria como licencia, tarjeta de circulación o placas.

De ese total, 131 correspondían a unidades de transporte público, 56 a taxis que operaban de manera irregular, 53 a transporte foráneo, 26 a servicios por aplicación y 10 a unidades de corredor.

Durante los operativos se priorizó la revisión de las condiciones físico-mecánicas y la situación documental de las unidades, en especial aquellas que presentaban deterioro visible. En este rubro, se suspendieron 886 unidades de transporte público de rutas, 204 taxis irregulares y 81 unidades de corredor.

Las demarcaciones con mayor número de sanciones al transporte público fueron Miguel Hidalgo, con 36 remisiones al corralón y 180 suspensiones; Coyoacán, con 22 remisiones y 157 suspensiones; y Gustavo A. Madero, con 37 remisiones y 107 suspensiones.