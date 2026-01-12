Pronóstico del clima en CDMX: Alerta por bajas temperaturas de hasta cero grados Continúan las bajas temperaturas en la Ciudad de México por la segunda tormenta invernal de la temporada y el frente frío núm. 27 (Misael Valtierra)

Mantente abrigado, pues se mantiene la alerta por bajas temperaturas en la Ciudad de México. Conoce el pronóstico del clima para los próximos días.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil ha alertado a los ciudadanos capitalinos sobre bajas temperaturas en diferentes alcaldías hasta el martes 13 de enero.

Durante el 11 y hasta el 13 de enero, a lo largo de la noche y la madrugada en la Ciudad de México, se estarán registrando temperaturas mínimas que irán desde los 0 a 6 grados Celsius.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional ha informado que el descenso de temperaturas se debe a la segunda tormenta invernal de la temporada y al frente frío núm. 27.

¿Cuál será el clima de mañana, martes 13 de enero, en la CDMX?

Para este martes 13 de enero, la Ciudad de México amanecerá con el cielo medio nublado, un ambiente frío a fresco y muy frío, con bancos de niebla en zonas altas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 3 a 5 °C y la máxima de 20 a 22 °C.

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil ha informado que, para la madrugada de este martes 13 de enero, las siguientes alcaldías tienen alerta naranja, pues estarán alcanzando temperaturas que irán desde 1 a 3 °C y heladas:

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Mientras que el resto de las alcaldías tienen alerta amarilla, pues en la madrugada y mañana del martes se pronostican temperaturas mínimas de 4 a 6 °C.

¿Cuál será el clima para los próximos días en la CDMX?

A pesar de que durante el martes el frente frío comenzará a dejar de afectar al país, para los próximos días continuarán las bajas temperaturas y existe pronóstico de lluvia.

Ya que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde el miércoles 14 hasta el viernes 16 de enero continuará el pronóstico de temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada y posibles lluvias aisladas.

Por lo que, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil de la Ciudad de México, recomienda a los habitantes abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca, además de alimentarse correctamente, consumiendo preferentemente frutas y verduras.