Teoloyucan supera meta de esterilizaciones gratuitas y fortalece bienestar animal

. .

El Gobierno Municipal de Teoloyucan, encabezado por Luis Domingo Zenteno Santaella, informó que alcanzó cifras históricas en materia de bienestar animal y salud pública, gracias a una estrategia de cercanía que atiende una demanda real de las familias y previene problemáticas en la vía pública.

Durante los últimos diez meses, el municipio realizó mil 623 esterilizaciones caninas y felinas gratuitas, superando la meta inicial de mil 615 procedimientos, y aplicó mil 170 vacunas antirrábicas en comunidades como Analco, San Bartolo, Santo Tomás, Tlaltenco, Santa Cruz y La Providencia, entre otras. Estas acciones se llevaron a cabo mediante jornadas itinerantes y atención en el Centro de Bienestar Animal, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria de Cuautitlán.

La Organización Mundial de la Salud destaca que mantener coberturas altas de vacunación canina —por encima del 70%— es clave para evitar la transmisión de la rabia, enfermedad 100% prevenible con vacuna. En este sentido, el municipio logró cifras nunca antes registradas en la materia.

. .

El impacto también se refleja en la economía familiar: al brindar servicios sin costo, se estima un ahorro social acumulado de 811 mil 500 pesos para la ciudadanía teoloyuquense. Además, se otorgaron 144 consultas veterinarias gratuitas durante caravanas comunitarias.

En coordinación con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (PROPAEM), se realizó un operativo de rescate de 22 perros en condiciones de hacinamiento en el Barrio de San Bartolo, quienes recibieron valoración médica y preparación para su adopción responsable.

Para 2026, el Gobierno de Teoloyucan reforzará este trabajo con una campaña de sensibilización casa por casa sobre tutela y tenencia responsable, el impacto sanitario de las heces al aire libre y el rescate de animales abandonados para impulsar su adopción. Esta ruta ya inició con seis campañas y se fortalecerá durante el año, consolidando el compromiso municipal con la salud pública y el bienestar animal.