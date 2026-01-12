Tlalnepantla refuerza seguridad por regreso a clases con operativo especial

Con el objetivo de garantizar un regreso a clases seguro, el Gobierno de Tlalnepantla implementó un operativo especial de seguridad en distintos puntos del municipio, enfocado en proteger a alumnas, alumnos y padres de familia durante el inicio del ciclo escolar.

De acuerdo con información de las autoridades municipales, más de 400 elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana fueron desplegados estratégicamente en 180 escuelas, así como en avenidas principales y paraderos de transporte público. El operativo inició desde las primeras horas del día para brindar acompañamiento y vigilancia en los horarios de mayor afluencia.

La presencia policial se hizo notar en los alrededores de los planteles educativos, donde los elementos realizaron recorridos a pie y patrullajes constantes. Además de labores de vigilancia, los policías apoyaron en el ordenamiento vial para facilitar el cruce seguro de estudiantes y evitar congestionamientos durante la entrada y salida de clases.

Autoridades señalaron que esta estrategia busca prevenir delitos y situaciones de riesgo, como robos, asaltos o accidentes, que pudieran afectar a la comunidad escolar. Asimismo, indicaron que el contacto directo entre policías y ciudadanía forma parte del modelo de proximidad, el cual busca generar confianza y una relación más cercana con la población.

Padres de familia manifestaron que la presencia de los elementos de seguridad les brinda mayor tranquilidad al dejar a sus hijas e hijos en la escuela. “Se siente más seguro ver a los policías cuidando las calles y las paradas de transporte”, comentó un padre de familia en una secundaria de la zona.

Por su parte, directivos escolares reconocieron la coordinación con el gobierno municipal y destacaron que este tipo de operativos contribuyen a mantener el orden y la seguridad en los entornos educativos, especialmente en fechas clave como el regreso a clases.

El Gobierno de Tlalnepantla hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con estas acciones, respetando las indicaciones de los elementos de seguridad y reportando cualquier situación sospechosa. También reiteró que la seguridad de la comunidad es una prioridad y que se continuará trabajando para ofrecer espacios más seguros.

El operativo de regreso a clases se mantendrá activo durante los próximos días y será evaluado para realizar ajustes de acuerdo con las necesidades de cada zona. Con estas acciones, Tlalnepantla reafirma su compromiso con la protección de las familias y con un entorno escolar más seguro para todas y todos.