¡Alerta en CDMX por bajas temperaturas! Estas alcaldías amanecerán a 1°C este miércoles 14 de enero

Al parecer, el frío llegó para quedarse en la Ciudad de México. Autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) confirmaron que para la madrugada de este 14 de enero de 2026, se esperan temperaturas bajas en varias zonas de la capital.

De acuerdo con el pronóstico oficial, algunas alcaldías podrían registrar mínimas cercanas a 1°C entre la 1:00 y las 8:00 de la mañana, lo que obliga a la población a extremar cuidados para evitar enfermedades relacionadas con el descenso brusco de temperaturas.

Alcaldías en alerta por el frío

Alerta naranja

Se espera en zonas donde el termómetro podría tocar de 1°C a 3°C

Recomendación: abrigo con varias capas de ropa, evitar salir temprano

Esta alerta cubre principalmente a la Alcaldía Tlalpan y zonas elevadas donde el frío pega más fuerte.

🦺 Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 14/01/2026, en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevencionEsNuestraFuerza pic.twitter.com/LnLkB61U6Y — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 13, 2026

Alerta amarilla

Temperaturas estimadas entre 4°C y 6°C

Corresponde a alcaldías más centrales o con menor altitud.

Se pide también cuidarse, sobre todo si se está expuesto al aire libre por periodos largos. Afectará principalmente a Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Xochimilco, entre otras zonas del valle.

Consejos para protegerte del frío

La constante con este tipo de condiciones es que las mañanas pueden sentirse demasiado frías, incluso aunque amanezca soleado. Para prevenir enfermedades, sigue estos tips:

Usa al menos tres capas de ropa ; la combinación de algodón y lana siempre es mejor

; la combinación de algodón y lana siempre es mejor Protege zonas clave de tu cuerpo, tales como: manos, cuello y nariz para evitar enfermedades respiratorias

para evitar enfermedades respiratorias Mantente hidratado y consume alimentos ricos en vitaminas A y C ; ayudan a fortalecer tus defensas

; ayudan a fortalecer tus defensas Evita cambios bruscos de temperatura y salidas innecesarias en la madrugada o al amanecer.

¿Por qué sigue el frío en enero?

La razón detrás de este lapso helado es el sistemas de frentes fríos y canales de baja presión, los cuales siguen influyendo en el clima del centro del país, dejando noches y madrugadas con bajísimas temperaturas.