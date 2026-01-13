Aplazan investigación del acosador de Claudia Sheinbaum

Detenido Uriel "N". (SSC)

Un juez otorgó una prórroga a Uriel “N”, hombre que tocó el cuerpo e invadió el espacio de la presidenta Claudia Sheinbaum, en calles del Centro Histórico, el cuatro de noviembre del 2025.

La autoridad judicial concedió cuatro meses más para las investigaciones complementarias por el delito de abuso sexual, para que el Ministerio Público recabe datos de prueba adicionales para fortalecer la acusación, mientras la defensa buscará elementos para su estrategia.

El pasado ocho de enero, un juez concedió la primera prórroga a este sujeto, por lo que su audiencia se programó para el día 13. Tras la determinación, Uriel “N” continuará privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Sin embargo, por el caso de abuso sexual en contra de una mujer de 25 años que Uriel “N” violentó el mismo día en que tocó el cuerpo y besó a la presidenta de México, el juez no autorizó la acumulación de los delitos — hacia la joven y a la presidenta de México — por tratarse de crímenes distintos, en hechos diferentes y cometidos en momentos diversos.

En este caso, cada delito se tratará y se sancionará por separado, en lugar de combinarse en una sentencia global o unificada. En el seguimiento del caso, se dictarán sentencias o penas distintas para cada cargo o condena individual, entonces la duración total del encarcelamiento o castigo es la suma de las penas individuales por cada delito, lo que puede resultar en un período de tiempo mucho más largo.

Abuso a la presidenta

El pasado cuatro de agosto, Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso sexual durante un encuentro con simpatizantes frente a Palacio Nacional, en el Zócalo de la Ciudad de México.

Las imágenes exhiben cómo un hombre, aparentemente bajo los efectos del alcohol, se acercó a la mandataria mientras ella saludaba a ciudadanos y se tomaba fotografías. El individuo la abrazó sin su consentimiento, intentó besarla y realizó tocamientos cerca del pecho.

Ese día, una joven de 25 años de edad acusó que un sujeto, al que describió, le realizó tocamientos, por lo que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la resguardaron e implementaron un dispositivo de búsqueda en el sitio.

Al momento del hostigamiento, Sheinbaum se apartó de Uriel “N” mientras sus acompañantes y elementos de seguridad lo retiraron del lugar.

Luego de unos minutos, los oficiales identificaron a Uriel “N” sobre Paseo de la Condesa y, en atención a la denuncia y el señalamiento, lo detuvieron.

Sheinbaum anunció que denunció a este sujeto, además de que, advirtió, esperaba una disculpa de los medios que difundieron fotografías de la agresión, tomadas de un video que se viralizó en las redes sociales.

La presidenta relató que no se dio cuenta de lo sucedido, hasta que su personal intervino y posteriormente observó los videos del hecho que se viralizaron en redes sociales.

“Es algo que no debe ocurrir en nuestro país y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas, no debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, nadie”.

“Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país”, apuntó.