Brugada entrega en ÁO la primera escuela renovada con el programa “1, 2, 3 por Mi Escuela”

Entregan en Álvaro Obregón la primera escuela renovada con el programa “1, 2, 3 por Mi Escuela”

Bajo una techumbre recién instalada, niñas y niños volvieron a ocupar el patio de la Escuela Primaria Matilde Acosta sin esquivar el sol ni mirar al cielo con temor a la lluvia. La escena marcó el arranque formal del programa “1, 2, 3 por Mi Escuela”, con el que el Gobierno de la Ciudad de México busca renovar de manera integral los planteles públicos de educación básica.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, acudió a la alcaldía Álvaro Obregón para entregar la primera escuela intervenida por este esquema, que plantea algo poco habitual en la infraestructura educativa: atender de una sola vez todas las carencias de un plantel, definidas por la propia comunidad escolar.

Padres, madres, docentes y directivos participaron en la toma de decisiones sobre qué debía transformarse, sin priorizar una obra sobre otra ni dejar pendientes para años posteriores.

La Primaria Matilde Acosta, con cinco décadas de funcionamiento, recibió trabajos que van desde lo visible —como la construcción de una techumbre de cerca de 500 metros cuadrados— hasta lo que suele pasar desapercibido, pero resulta indispensable: impermeabilización de más de mil metros cuadrados, renovación de instalaciones eléctricas, iluminación interior y exterior, rehabilitación de banquetas y mejora del entorno inmediato para el ingreso y salida del alumnado. Las obras benefician a más de 580 estudiantes.

Junto con la rehabilitación física, el plantel incorporó un aula digital conocida como Mixtli, palabra náhuatl que significa “nube”. El espacio está equipado con computadoras, tabletas, pizarras interactivas y herramientas de robótica, con la intención de que el aprendizaje tecnológico deje de ser un privilegio y forme parte de la vida cotidiana en las escuelas públicas.

Las autoridades señalaron que el uso del aula estará acompañado por asesoría pedagógica para docentes.

Clara Brugada subrayó que las escuelas son el espacio público más concurrido de la ciudad, al recibir diariamente a cientos de niñas y niños durante varias horas. Por ello, sostuvo, deben ser también los lugares mejor cuidados.

Anunció que su administración destinará mil millones de pesos cada año para la renovación de aproximadamente 500 escuelas, con una inversión promedio de dos millones de pesos por plantel. La meta, dijo, es concluir el sexenio con más de 2 mil 700 escuelas rehabilitadas en toda la capital.

En Álvaro Obregón, una de las demarcaciones con mayor población infantil, se prevé la intervención de al menos 70 escuelas durante este año. El alcalde Javier López Casarín destacó que mejorar las condiciones materiales de los planteles incide directamente en la permanencia escolar y en el bienestar de las comunidades.

La renovación de la Primaria Matilde Acosta se articula además con otros programas educativos y sociales, como Mi Beca para Empezar, acciones de atención a la salud emocional y la incorporación de clases de música con instrumentos desde nivel primaria.