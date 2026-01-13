Cabildo de Texcoco aprueba integración de la Comisión del Servicio Profesional de la Carrera Policial

Durante la trigésima primera sesión ordinaria de cabildo, el Ayuntamiento de Texcoco aprobó por unanimidad la integración de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad, organismo que tendrá como función principal analizar, regular y transparentar los procesos de promoción de los elementos policiacos para ocupar grados vacantes dentro de la corporación.

La sesión fue encabezada por el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, quien reconoció el trabajo que ha realizado la policía municipal y destacó que la conformación de esta comisión permitirá fortalecer la profesionalización de la carrera policial, así como garantizar igualdad de oportunidades para los elementos que aspiren a un ascenso.

De acuerdo con lo aprobado por el cabildo, la comisión se encargará de revisar y transparentar los procesos de promoción, permitiendo que los policías que cumplan con los requisitos puedan concursar de manera abierta para ocupar los cargos que vayan quedando vacantes dentro de la corporación municipal.

Durante la sesión, el director de Seguridad Pública y Movilidad, Roberto Hernández Romero, explicó que la creación de esta comisión responde a la instrucción del alcalde de transparentar los procesos internos. Señaló que el objetivo es que todos los elementos conozcan las convocatorias y tengan la oportunidad de participar en los concursos de promoción conforme a su desempeño y preparación.

Regidores del Ayuntamiento coincidieron en la importancia de que exista total transparencia en la designación de los nuevos grados, solicitando que no haya distinciones entre los elementos y que todos puedan participar en igualdad de condiciones. Asimismo, pidieron que la comisión rinda informes periódicos al cabildo para dar seguimiento a sus acciones y verificar que los procesos se realicen de manera clara y ordenada.

El presidente municipal detalló que la Comisión del Servicio Profesional de Carrera estará integrada por el propio alcalde como presidente; el director de Seguridad Pública y Movilidad, Roberto Hernández Romero, como secretario; una representante de la Consejería Jurídica, Magdalena Moreno Vega; el contralor municipal Paulino Hernández Luna; el primer regidor Antonio Rivera Mancilla y la cuarta regidora Nallely Flores.

Nazario Gutiérrez Martínez invitó a las y los regidores que así lo deseen a sumarse a la comisión como observadores, con el fin de reforzar la transparencia y dar mayor certeza a los procesos de promoción dentro de la corporación policiaca.

Una vez aprobada la integración de la comisión, el secretario del Ayuntamiento, José Alfonso Valtierra Guzmán, realizó la toma de protesta a sus integrantes, quienes se comprometieron a cumplir con la implementación del Servicio Profesional de la Carrera Policial conforme a la normatividad vigente.

Durante su intervención, el presidente municipal también destacó los resultados obtenidos por la policía de Texcoco en materia de seguridad. Señaló que, de acuerdo con evaluaciones realizadas en la mesa regional del Plan Operativo Oriente, en la que participan 15 municipios del Valle de México, Texcoco ocupa el primer lugar en seguridad.

El alcalde explicó que, aunque el robo de vehículos continúa siendo el delito con mayor incidencia, este también ha mostrado una disminución, al registrarse cuatro casos menos en comparación con la evaluación anterior.

Con la aprobación de esta comisión, el Gobierno de Texcoco reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad pública mediante procesos transparentes, profesionales y orientados al reconocimiento del trabajo de los elementos policiacos del municipio.