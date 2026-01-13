CURP Biométrica 2026: lista de módulos para tramitarla en CDMX

La CURP Biométrica comenzará a implementarse de manera gradual en México y será un documento clave para realizar trámites oficiales a partir de 2026. En la Ciudad de México, autoridades federales ya habilitaron módulos presenciales donde la ciudadanía puede realizar el registro de sus datos biométricos.

Este nuevo formato de la Clave Única de Registro de Población incorpora huellas dactilares, fotografía y otros datos biométricos, con el objetivo de reforzar la identidad de las personas y prevenir fraudes.

¿Dónde se puede tramitar la CURP Biométrica en CDMX?

Actualmente, la CDMX cuenta con ocho módulos oficiales distribuidos en distintas alcaldías para facilitar el acceso al trámite:

• Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

• Arcos de Belén 19, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

• Calle Canario s/n, colonia Tolteca, alcaldía Álvaro Obregón

• Avenida México s/n, Cuautepec, alcaldía Cuajimalpa

• Ayuntamiento 63, colonia San Lucas, alcaldía Iztapalapa

• Av. Constitución y Andador Sonora, alcaldía Milpa Alta

• Edificio Leona Vicario (planta baja), barrio San Miguel, alcaldía Tláhuac

• Francisco del Paso y Troncoso 20, colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza

El trámite se realiza de manera presencial, es gratuito y se atiende de lunes a viernes.

Requisitos para tramitar la CURP Biométrica

Las personas interesadas deberán acudir con los siguientes documentos en original:

• Identificación oficial vigente

• Acta de nacimiento certificada

• CURP tradicional

• Comprobante de domicilio reciente

• Correo electrónico y número telefónico

En el caso de menores de edad, deben presentarse acompañados de su madre, padre o tutor legal.

¿Es obligatorio sacar la CURP Biométrica?

Por el momento, el trámite no es obligatorio, sin embargo, autoridades han señalado que a partir de 2026 será solicitada para diversos trámites gubernamentales, por lo que se recomienda realizar el registro con anticipación.

Las autoridades invitan a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales, ya que podrían habilitarse más módulos y ampliarse la cobertura en los próximos meses.