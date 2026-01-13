IECM aprueba convocatoria de Presupuesto Participativo 2026 y 2027 para pueblos y barrios originarios

Foto: Especial

El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la Convocatoria para el Presupuesto Participativo 2026 y 2027 dirigida a los pueblos y barrios originarios comprendidos en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana vigente.

De acuerdo con el IECM, la convocatoria está dirigida a personas habitantes, ciudadanas y vecinas, así como a las Autoridades Tradicionales Representativas (ATR), quienes deberán determinar, mediante un solo acto o evento de deliberación y decisión y con el método que consideren adecuado, el proyecto que se ejecutará con los recursos del Presupuesto Participativo correspondientes a los ejercicios 2026 y 2027.

Entre el 16 de enero y el 15 de febrero de 2026, las Direcciones Distritales del IECM realizarán sesiones informativas únicas con las representaciones de los pueblos y barrios originarios.

En estos encuentros se explicarán los detalles de la convocatoria, se brindará asesoría sobre el Presupuesto Participativo y se definirán, de manera conjunta, las fechas de los eventos de decisión, así como el nivel de intervención que tendrá la autoridad electoral en cada proceso comunitario.

Posteriormente, del 1 de febrero al 19 de abril de 2026, podrán llevarse a cabo asambleas, reuniones u otros actos de diagnóstico y deliberación para identificar las problemáticas y prioridades de cada comunidad. Los resultados de estos ejercicios deberán quedar asentados en el acta o documento que las comunidades consideren pertinente.

Asimismo, del 1 de febrero al 20 de abril de 2026, las ATR podrán presentar ante la alcaldía correspondiente los proyectos seleccionados para el Presupuesto Participativo, además de indicar si la dictaminación será realizada por la propia alcaldía o por el Órgano Dictaminador.

En este proceso, también podrán entregar a las Direcciones Distritales del IECM copia del acuse de recibo emitido por la alcaldía tras la presentación de los proyectos.

Además, el IECM informó que la convocatoria contará con una versión ejecutiva en náhuatl, otomí, mixteco, zapoteco y mazahua, la cual estará disponible en la página institucional, en el Micrositio del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 y en la Plataforma Digital del instituto.