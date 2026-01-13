Implementan operativo vial en inmediaciones de la Clínica 72 en Tlalnepantla

En atención a las solicitudes de vecinas y vecinos, así como de las y los usuarios de la Clínica 72, la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla llevó a cabo un operativo con el objetivo de mejorar la vialidad, recuperar espacios de circulación y garantizar el libre tránsito de peatones en la zona.

De acuerdo con autoridades municipales, este operativo se realizó tras recibir diversas peticiones ciudadanas relacionadas con problemas de congestionamiento vial y obstrucción de banquetas, lo que dificultaba el paso de personas, en especial de pacientes, adultos mayores y personas con discapacidad que acuden diariamente a este centro de salud.

Las acciones implementadas incluyeron el ordenamiento del tránsito vehicular, el retiro de vehículos estacionados en lugares prohibidos y la liberación de espacios destinados al paso peatonal. Elementos de la Comisaría General se desplegaron en los alrededores de la clínica para supervisar que se respetaran las normas de tránsito y para orientar a conductores y peatones.

Autoridades señalaron que uno de los principales objetivos del operativo es garantizar condiciones seguras de movilidad, especialmente en zonas donde se concentra un alto flujo de personas. La Clínica 72 es un punto de gran afluencia, por lo que mantener libres las áreas de circulación resulta fundamental para evitar accidentes y facilitar el acceso a los servicios médicos.

Durante el operativo, los elementos de seguridad también realizaron labores de proximidad social, dialogando con comerciantes, automovilistas y transeúntes para explicar la importancia de respetar los espacios públicos y las normas de vialidad. Estas acciones buscan generar conciencia y promover una cultura de orden y respeto entre la ciudadanía.

La Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana informó que este tipo de operativos se llevan a cabo de manera constante en distintos puntos del municipio, como parte de una estrategia integral para fortalecer la movilidad urbana y mejorar la seguridad vial en Nuestra Ciudad.

Vecinas y vecinos de la zona reconocieron la importancia de estas acciones, ya que señalaron que, en ocasiones, el desorden vehicular y la invasión de banquetas complican el traslado de peatones y generan situaciones de riesgo. Indicaron que la presencia de autoridades contribuye a mejorar la convivencia y el uso adecuado de los espacios públicos.

Asimismo, se destacó que estos operativos no solo buscan sancionar conductas indebidas, sino también prevenir accidentes y garantizar que todas las personas puedan desplazarse de forma segura, especialmente quienes acuden a hospitales y clínicas.

El gobierno municipal reiteró que continuará atendiendo las peticiones ciudadanas relacionadas con movilidad y seguridad, e invitó a la población a colaborar respetando el reglamento de tránsito y utilizando de manera responsable la vía pública.

Tlalnepantla mantiene una movilidad más ordenada y segura, priorizando el bienestar de peatones y automovilistas, así como la recuperación de espacios de circulación en beneficio de la comunidad.