Organiza Rojo de la Vega función de box a cambio de “un kilo de ayuda”

Box Se ayudará a 63 centros de rehabilitación. (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció la celebración de una función de box profesional, como un evento benéfico para recaudar alimento para personas en situación de calle y para quienes transitan por un proceso de rehabilitación de adicciones.

La pelea será el próximo 17 de enero en el Deportivo Cuauhtémoc y bajo el lema de “un kilo de ayuda”, a los asistentes se les solicitará arroz, frijoles y otros víveres de despensa y de esta manera apoyar a los ciudadanos que acuden a la asociación Hacienda Nueva Vida.

Alertó que la demarcación atraviesa por una crisis de personas que viven en el espacio público y en lugar de ignorar la problemática, la alcaldesa abanderó esta causa social.

“Las adicciones en calle no se combaten con rechazo, haciéndolos a un lado, sin no ayudándolos, extendiéndoles una mano. Para nosotras esta entrada, de la pelea estelar no es un precio en pesos, aquí no queremos dinero, queremos esperanza, por eso la entrada es esta dinámica de un kilo de ayuda”.

Con esta recaudación se llenarán de coimida las mesas de 63 centros de rehabilitación.

En la función de box participarán peleadores como Gabriel “Nitchs” Jiménez, Daniel “Dragón” Sánchez y Eduardo “Ricky” Hernández.

Al anuncio acudieron excampeones mundiales como Carlos “El Cañas” Zárate, Rubén “El Púas” Olivares y Humberto “Chiquita” González.

Rojo de la Vega explicó que la alcaldía Cuauhtémoc es un referente en el deporte y sobre todo en el boxeo, dado que del barrio de Tepito nacieron leyendas del pugilismo, como Juan Manuel Márquez, Carlos Zárate y Rubén Olivares.

Relató que el deporte es una terapia para forjar el carácter y la personalidad, por lo que se comprometió a que en la demarcación existan los mejores espacios deportivos para practicar la actividad física.

Una de estas acciones, dijo, fue la instalación del programa “ÉntrALE con los atletas”, mediante el cual se otorgó apoyo económico a 200 deportistas. Además, en los Juegos Juveniles e Infantiles 2025, 96 medallistas eran oriundos de Cuauhtémoc.