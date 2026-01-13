Realizan jornadas de reconexión de luminarias en Ecatepec

Con el objetivo de mejorar la seguridad y brindar una movilidad más digna a la ciudadanía, el gobierno municipal de Ecatepec realizó jornadas de reconexión de luminarias en distintos puentes peatonales ubicados en zonas de alta afluencia del municipio.

De acuerdo con información oficial, estas acciones se llevaron a cabo en puentes peatonales localizados sobre Avenida Central, así como en las colonias Las Américas, Valle de Aragón 3ª Sección, Santa Clara Coatitla y San Pedro Xalostoc, puntos considerados estratégicos por el constante tránsito de peatones.

Las labores consistieron principalmente en la reconexión del sistema de alumbrado público, con el fin de restablecer la iluminación en espacios que permanecían en penumbras. Autoridades municipales señalaron que la falta de luz en estos puntos representaba un riesgo para las personas que utilizan los puentes durante la noche o en horarios de baja visibilidad.

El alumbrado adecuado en puentes peatonales es fundamental para prevenir accidentes y reducir situaciones de inseguridad. Por ello, estas jornadas forman parte de una estrategia permanente para recuperar espacios públicos y mejorar las condiciones de tránsito para quienes se desplazan a pie.

Personal del área correspondiente realizó recorridos de supervisión para detectar luminarias fuera de servicio y llevar a cabo las reparaciones necesarias. En algunos casos, se trató de reconectar instalaciones que habían sido dañadas o desconectadas, mientras que en otros se revisó el funcionamiento general del sistema eléctrico.

Vecinas y vecinos de las zonas beneficiadas señalaron que la iluminación en los puentes peatonales es un elemento clave para sentirse más seguros al cruzar vialidades importantes, especialmente en horarios nocturnos. También destacaron que estos trabajos contribuyen a una mejor imagen urbana.

Autoridades municipales indicaron que estas acciones se realizan de manera constante en diferentes puntos del municipio, como parte del compromiso de mejorar la movilidad peatonal y fortalecer la seguridad en espacios de uso común. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para cuidar las instalaciones y reportar cualquier falla en el alumbrado público.

Además de la seguridad, la iluminación adecuada facilita el tránsito de personas adultas mayores, estudiantes y trabajadores que diariamente utilizan los puentes para trasladarse a sus actividades. Por ello, el gobierno local destacó que continuará impulsando este tipo de jornadas en colonias y avenidas principales.

Las autoridades reiteraron que el objetivo es ofrecer espacios más seguros y funcionales, que permitan a la población desplazarse con mayor confianza. Señalaron que mejorar la infraestructura urbana es una tarea permanente que requiere coordinación y seguimiento continuo.

Con la reconexión de luminarias en estos puentes peatonales, el municipio avanza en la construcción de entornos más seguros y accesibles. El gobierno local aseguró que seguirá trabajando sin descanso para atender las necesidades de movilidad y seguridad de las y los habitantes, priorizando el bienestar de la comunidad.