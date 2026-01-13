Reaprehenden al “M24”, integrante de “Los Orejones” de “La Unión Tepito”

Detenido Sergio Iván Hinostroza Vergara, alias "M24". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Sergio Iván Hinostroza Vergara, alias “M24” o “El Monstruo de la Unión”, quien forma parte del grupo delictivo “Los Orejones”, facción de “La Unión Tepito”, el cual trabaja directamente para los sujetos conocidos como “El Cabezón” y “El Tuna”.

“Los Orejones” cometen homicidios, extorsiones, cobro de piso, así como la venta y distribución de drogas. Sus actividades se concentran principalmente en las colonias Nueva Atzacoalco y Vasco de Quiroga, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Este sujeto, de 41 años de edad, ya había sido detenido en marzo del 2024, durante una orden de cateo en la colonia Nueva Atzacoalco, de la alcaldía Gustavo A. Madero. “El M24″ es colaborador de Oscar Andrés “N”, alias “El Lunares”, integrante de la Unión Tepito.

Asesinato de dueños de “Dolls Drinks”

De acuerdo con las investigaciones, este criminal mantenía una constante disputa del territorio para la venta de narcóticos con otros grupos delictivos. Igualmente, habría participado en el asesinato de Diana Odeli y Adrián, dueños del bar de licuachelas “Dolls Drinks”, ejecución planeada por “El Lunares” en mayo del 2023.

Diana Odeli y Adrián, pareja propietaria del famoso bar, fueron asesinados cuando circulaban en una camioneta de lujo por la avenida Eje dos Oriente, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta — uno de ellos, el “M24” — les dispararon directamente, lo que les provocó la muerte instantánea. La madre de una de las víctimas indicó que afiliados a “La Unión Tepito” habían acudido en repetidas ocasiones al local a intentar extorsionarlos, sin embargo, la pareja se negó al cobro de derecho de piso.

Sólo un mes después, “El 24″ fue liberado, dado que no existieron los elementos suficientes para mantenerlo preso.

En esta nueva captura, la Fiscalía de la Ciudad de México obtuvo la orden de aprehensión el siete de enero de 2026. Cinco días después, derivado de las labores de inteligencia y del análisis de cámaras de videovigilancia del C5, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron al “Monstruo de la Unión” en un domicilio ubicado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, donde lo aprehendieron el pasado 12 de enero.

“El M24″ fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.