Salvemos Vidas atendió a 105 personas con ideación suicida en el Metro durante 2025

El Metro refuerza acciones de atención emocional con el programa Salvemos Vidas

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora este 13 de enero, el Metro informó que durante 2025, el programa “ Salvando Vidas” permitió la contención de 105 personas que manifestaron ideación suicida.

Mientras miles de personas cruzan a diario los pasillos del Metro capitalino, algunas lo hacen cargando una crisis que no siempre se ve, y es en ese contexto que el Sistema de Transporte Colectivo mantiene en operación dicho programa de atención psicológica, que busca ofrecer apoyo inmediato a usuarios que enfrentan momentos de profunda vulnerabilidad emocional dentro de la red.

Se trata de intervenciones realizadas en el momento, con el objetivo de evitar daños y canalizar a quienes lo requieren hacia servicios especializados de salud mental.

El programa cuenta con un módulo permanente de atención gratuita en la estación Juárez de la Línea 3, donde psicólogos brindan orientación confidencial a personas usuarias que solicitan ayuda o son detectadas en situación de riesgo. El espacio opera de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y forma parte de una red de apoyo que se despliega al interior del sistema de transporte.

Como parte de las actividades conmemorativas de este martes, brigadas del programa realizan una jornada informativa en la estación Hidalgo, donde se desarrollan acciones de psicoeducación dirigidas a las y los usuarios del Metro. A través de estas actividades se busca sensibilizar sobre la depresión, sus señales de alerta y la importancia de pedir ayuda a tiempo.

De acuerdo con el STC, a lo largo de 2026 el programa Salvemos Vidas ampliará su presencia mediante módulos itinerantes que recorrerán distintas estaciones de la red, con el propósito de acercar información y orientación psicológica a un mayor número de personas. Estas acciones se llevarán a cabo en coordinación con instancias de seguridad, salud y atención a las adicciones de la Ciudad de México.

Además, el Metro difundirá contenidos informativos en sus redes sociales para promover el reconocimiento temprano de síntomas relacionados con la depresión y otras crisis emocionales, así como para reforzar la importancia de contar con redes de apoyo.