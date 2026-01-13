¿Sigue cerrada Calzada Ignacio Zaragoza? Información actualizada de la protesta por menor desaparecida Familiares de joven desaparecida bloquearon la Calzada Ignacio Zaragoza, conoce el reporte vial en vivo (@OVIALCDMX)

Familiares y vecinos de la menor desaparecida bloquearon la Calzada Ignacio Zaragoza durante la noche de este martes 13 de enero. Conoce el reporte vial en vivo.

El cierre de la Calzada Ignacio Zaragoza inició alrededor de las 8:00 de la noche a la altura de la estación Peñón Viejo de la línea A del Metro como protesta ante la desaparición de una menor durante la tarde de este martes.

El bloqueo se dio en los carriles centrales y laterales de la Calzada Ignacio Zaragoza en dirección al oriente, y Luis Jasso en la colonia Santa Martha Acatitla.

¿Cómo se encuentra la Calzada Ignacio Zaragoza en este momento?

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó en sus redes sociales que la Calzada Ignacio Zaragoza se encuentra liberada desde las 9:40 de la noche.

Esto tras permanecer cerrada desde las 8:00 de la noche a la altura de República Federal al Oriente, cerca de la estación Peñón Viejo de la línea A del Metro.

Hasta el momento, no se ha reportado algún otro incidente en la Calzada Ignacio Zaragoza, por lo que el tránsito permanece sin alguna novedad.

¿Qué pasó en la Calzada Ignacio Zaragoza?

De acuerdo con diferentes reportes, el bloqueo sobre la Calzada Ignacio Zaragoza inició porque familiares de una menor desaparecida durante la tarde de este martes 13 de enero, exigían a las autoridades una pronta respuesta para localizar a la joven.

La niña identificada como Ivana Sánchez León de 15 años habría reportado a sus padres que estaba siendo perseguida por una camioneta de camino a su casa, y poco tiempo después no fue localizada tras dejar de contestar sus mensajes.

Ante esto, los familiares solicitaron la ayuda de policías para identificar a la camioneta que podría haber sustraído a la menor, a lo que se negaron, por lo que los padres bloquearon la Calzada Ignacio Zaragoza.