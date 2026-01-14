Clima CDMX y Edomex: pronóstico para este 15 de enero Con el nuevo frente frío núm. 28 continuarán las bajas temperaturas y existe probabilidad de lluvia para este 15 de enero (Camila Ayala Benabib)

No olvides abrigarte correctamente, pues para este jueves 15 de enero continuarán las bajas temperaturas con probabilidad de lluvia en la CDMX y Edomex.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a la entrada del frente frío núm. 28 y su interacción con un canal de baja presión y con una vaguada en altura, existe la probabilidad de lluvia para varias regiones del país, entre las que se encuentra el Edomex y la Ciudad de México.

¿Cuál será el clima para mañana jueves 15 de enero en la CDMX y Edomex?

Para este jueves 15 de enero, debido al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, existe la probabilidad de intervalos de chubascos que podrían acompañarse con descargas eléctricas en el Estado de México y Ciudad de México.

Asimismo, a lo largo del día el cielo estará medio nublado a nublado. Mientras que por la mañana el ambiente en ambas regiones será frío a fresco, con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 16 a 18 °C. Para Toluca, en el Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 0 a 2 °C y una máxima de 14 a 16 °C.

Alerta de clima por bajas temperaturas en la Ciudad de México

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha alertado a los habitantes capitalinos sobre bajas temperaturas en la madrugada del jueves 15 de enero.

Mientras que la alcaldía Tlalpan presenta alerta naranja, pues estará alcanzando temperaturas que irán desde 1 a 3 °C y heladas, otras tres alcaldías tienen alerta amarilla.

La alcaldía La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, durante la madrugada de este jueves, tendrán temperaturas mínimas que llegarán de 4 a 6 °C.

Por lo que las autoridades recomiendan a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente, cubriendo nariz y boca, además de alimentarse correctamente, consumiendo preferentemente frutas y verduras.