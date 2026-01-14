Congreso CDMX promete diálogo abierto para evitar casos como el del Refugio Franciscano

Perros del Refugio Franciscano enviados al Deportivo Galeana. (Adrián Contreras)

El Congreso de la Ciudad de México se comprometió a mantener un diálogo abierto con titulares de refugios y grupos animalistas para nutrir la propuesta que enviará la jefa de Gobierno, Clara Brugada, sobre la regulación de albergues y refugios de seres sintientes, con el fin de evitar que el caso del Refugio Franciscano se repita.

El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Jesús Sesma, del PVEM, adelantó que entre el lunes 19 y martes 20 de enero, recibirán la iniciativa de Brugada para poderla aprobar en el siguiente periodo ordinario que inicia el 1 de febrero de 2026.

El caso del Refugio Franciscano ha causado polémica por distintos motivos, principalmente por el maltrato animal, pero también por omisiones y fallas en la supervisión de albergues en la capital, e incluso por la supuesta venta del terreno —donde se planea la construcción de departamentos de lujo—.

Lo anterior detonó una reacción social y mediática con opiniones divididas sobre si se tenía o no que hacer el desalojo de los animales; aunque se reconoció el maltrato animal en el albergue (donde habitaban más de 900 perros y gatos) también se evidenció que las autoridades encargadas del operativo de rescate se vieron rebasadas ante la magnitud del caso.

Se descubrió que más de 180 perros fueron resguardados en transportadoras durante días en el Deportivo Galeana, en GAM; actualmente esos perros se encuentran en buenas condiciones, fue la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien evidenció que el lugar fue acondicionado para la estancia de los lomitos —aunque surgieron decenas de denuncias sobre el acondicionamiento exprés tras la situación de maltrato en ese lugar—.

La polémica escaló al ámbito político, ya que abrió debate sobre las fallas estructurales en cuanto a la protección de los animales en la capital y la necesidad de reformas para evitar que el caso se repita.

El problema dejó al descubierto que muchos refugios no tienen las condiciones idóneas para garantizar el bienestar animal; incluso, muchos solicitan apoyo económico a través de redes sociales y no se asegura que los recursos sean empleados para el fin que se dice.

Legisladores de la cuarta transformación, Morena y aliados en el Congreso local, informaron que a partir del miércoles 15 de enero la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México visitará los tres albergues en los que se encuentran los animales rescatados del Refugio Franciscano, para atestiguar las condiciones en las que están.

El diputado Paulo García, vocero de Morena, afirmó que “no hay nada que ocultar en el caso del Refugio Franciscano”; además de apoyar a la mandataria local al señalar que “se actuó con responsabilidad para garantizar el bienestar de los animales,” destacó que este tema ejemplifica la capacidad del Congreso para trabajar de manera transversal cuando se trata del bienestar de quienes no tienen voz.

Los diputados reconocieron el valor y la generosidad de todas aquellas personas que destinan su tiempo, recursos y esfuerzo al cuidado de los animales en la ciudad. Sin embargo, señalaron que en el caso del Refugio Franciscano las circunstancias superaron las capacidades de quienes lo operaban.

A la espera de iniciativa de Brugada

Pese a las críticas recibidas por el operativo, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, señaló que hubo una oportuna atención de las autoridades participantes y de todos los que ayudaron en el rescate de los seres sintientes.

Informó que la bancada morenista está a la espera la iniciativa que enviará la jefa de Gobierno y legislarán con mucho gusto y “con mucho amor, comprometidos con el bienestar animal”, puntualizó.

La diputada recordó que el Gobierno capitalino garantiza medicamentos, alimentación para los animales rescatados; además se instalarán espacios para recibir donativos ciudadanos de camas y otros artículos necesarios.

Bravo Espinosa destacó que más allá de las palabras, los hechos son lo que van a demostrar lo que realmente está pasando, y subrayó que la visita de la Comisión de Bienestar Animal representa un ejercicio de transparencia y trabajo conjunto entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Ciudad de México.

Campaña de adopción

La legisladora hizo un llamado a la sociedad civil a adoptar un perro o gato rescatado del Refugio Franciscano; aseguró que las distintas comisiones trabajarán intensamente en la concientización sobre la adopción de animales.

Dio a conocer que que las y los diputados de la bancada guinda podrían hacer una aportación para contribuir en el cuidado de estos seres sintientes.

“Creo que algo que no podemos hacer es politizar estos temas tan importantes. Creo que hay que esperar un poco a que nos indiquen y nos estaremos sumando a las acciones del Gobierno”.

También adelantó que se realizarán recorridos a diversos albergues en la Central de Abasto, el Metro y otros espacios para concientizar sobre la importancia de la adopción y no la compra de animales.

Bienestar animal por encima del litigio inmobiliario

Para finalizar, la diputada señaló que a las y los diputados de la transformación les interesa el bienestar de los seres sintientes, por lo que no se meterán en el litigio que existe entre particulares sobre el predio donde se ubicaba dicho Refugio y pidió a la alcaldía de Cuajimalpa que no ingrese ningún trámite relacionado con desarrollos inmobiliarios en el predio.