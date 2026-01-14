Delfina Gómez llama a gobernabilidad y coordinación en el Estado de México

. .

En el Palacio de Gobierno de Toluca, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, convocó a las y los Presidentes Municipales, integrantes del Congreso Local y diputadas y diputados federales mexiquenses, con el propósito de revisar la coordinación institucional que se tendrá en el ejercicio 2026.

En reuniones inéditas, la mandataria estatal subrayó la gobernabilidad histórica que se vive en la entidad, gracias al trabajo conjunto de todas las fuerzas políticas. Destacó que la colaboración permitirá avanzar en proyectos de infraestructura, agua, seguridad, programas sociales y salud, en beneficio de la ciudadanía mexiquense.

Con legisladores locales, Gómez Álvarez agradeció la aprobación de 93 iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal, lo que ha permitido consolidar acciones estratégicas en distintos rubros.

. .

En su encuentro con diputadas y diputados federales de la LXVI Legislatura, la Gobernadora resaltó que “La transformación que hoy vive el Estado de México es resultado de la participación de los tres poderes. El diálogo constructivo nos permite seguir trabajando de manera corresponsable, para seguir transformando positivamente al Estado de México”.

Finalmente, Delfina Gómez reiteró que la coordinación con municipios y legisladores será la base para garantizar que los proyectos de 2026 se traduzcan en resultados tangibles para las familias mexiquenses, fortaleciendo la confianza ciudadana y consolidando un Estado de México más justo y equitativo.