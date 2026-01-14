Ecatepec impulsa la lectura con entrega gratuita de más de dos mil libros del Fondo de Cultura Económica

Ecatepec se convirtió en el primer municipio del país en recibir la distribución gratuita de más de dos mil libros de la colección “25 para el 25”, del Fondo de Cultura Económica (FCE), dirigida principalmente a adolescentes y jóvenes. A esta entrega se sumaron ejemplares infantiles de la misma editorial, los cuales fueron aportados por el gobierno municipal como parte de una estrategia para fomentar el hábito de la lectura desde temprana edad.

La entrega de libros se realizó durante el cierre del festival “Cuentos y Regalos: Reyes y Reinas Lectoras”, un evento que reunió a familias, niñas, niños y jóvenes en un ambiente cultural y festivo, en el marco de la celebración del Día de Reyes. Cerca de dos mil personas recibieron de manera directa un ejemplar, con el objetivo de acercarlas a la lectura y fortalecer el acceso a la cultura en el municipio.

El evento contó con la presencia de la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, quien estuvo acompañada por el escritor Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, así como por Andrés Ruiz, representante de la misma editorial. Las autoridades y organizadores participaron activamente en la entrega de los libros, destacando la importancia de llevar la cultura a las comunidades y de promover la lectura como una herramienta de transformación social.

Durante el festival, se destacó que Ecatepec fue seleccionado como el primer municipio del país en recibir esta distribución gratuita, lo que representa un reconocimiento al interés por impulsar políticas culturales incluyentes y accesibles. La colección “25 para el 25” forma parte de un proyecto editorial que busca poner libros al alcance de más personas, especialmente de jóvenes lectores.

Además de los libros para adolescentes y jóvenes, se entregaron ejemplares infantiles con el propósito de despertar el interés por la lectura desde la niñez y fortalecer el vínculo entre las familias y los libros. Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan generar espacios de aprendizaje, imaginación y convivencia, así como reforzar tradiciones como la del Día de Reyes.

La presidenta municipal subrayó que estas iniciativas son resultado de la coordinación interinstitucional entre el gobierno local y el Fondo de Cultura Económica, y que forman parte de una estrategia más amplia para promover la educación, la cultura y el desarrollo comunitario en Ecatepec.

Por su parte, Paco Ignacio Taibo II destacó la relevancia de llevar libros a espacios públicos y de acercarlos directamente a la población, especialmente en municipios con alta densidad poblacional, donde el acceso a la cultura puede marcar una diferencia significativa en la vida de niñas, niños y jóvenes.

Con el cierre del festival “Cuentos y Regalos: Reyes y Reinas Lectoras”, el gobierno de Ecatepec reafirmó su compromiso con el fomento a la lectura, el acceso equitativo a la cultura y el fortalecimiento de las tradiciones. Las autoridades señalaron que continuarán impulsando actividades culturales que promuevan el aprendizaje, la inclusión y la participación ciudadana, bajo el lema “Ecatepec cambia contigo”.