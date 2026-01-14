EdoMéx cierra 2025 con apoyos integrales a millones de personas

EdoMéx entrega ayuda a niños a través del programa Niñez Indígena con Bienestar

A lo largo de 2025, el Gobierno del Estado de México trabajó en el fortalecimiento de una política de bienestar integral al acercar apoyos económicos, alimentarios, servicios jurídicos y acciones de protección animal a millones de mexiquenses, especialmente en comunidades con mayor rezago.

Durante el año que terminó, más de un millón de hogares fueron beneficiarios con algún tipo de apoyo social a través de los programas que ofrece la Secretaría de Bienestar.

Uno de los programas más destacados es Mujeres con Bienestar, con el cual se logró beneficiar a 650 mil mexiquenses, quienes además de recibir 2 mil 500 pesos bimestrales tuvieron acceso a diferentes servicios como salud, asesoría jurídica y apoyos para la conclusión de estudios.

El gobierno de Delfina Gómez busca para 2026 ampliar la cobertura de estos programas y se pone como meta llegar a los 700 mil beneficiarios.

Por otra parte, el programa Alimentación para el Bienestar entregó más de 2 millones de despensas a mujeres de 50 a 64 años en condición de pobreza y pobreza extrema. También fueron entregadas canastas alimentarias a más de 11 mil niñas y niños de pueblos originarios, esto gracias al programa Niñez Indígena con Bienestar.

En jornadas que se realizaron como parte de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, se lograron más de 843 mil trámites, entre ellos 17 mil 238 testamentos gratuitos y 205 mil copias certificadas del Registro Civil, sin que la población tuviera que trasladarse a centros administrativos.

Además, se entregaron más de 3 mil bultos de alimento y se realizaron Caravanas por el Bienestar Animal en distintos municipios.

A través de estas acciones, el Gobierno del Estado de México reafirmas su política pública integral, cercana y con sentido humano, que busca mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses.