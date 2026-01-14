IECM abre convocatoria para observar elección de Copaco y consulta de Presupuesto Participativo

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la convocatoria para que la ciudadanía interesada participe como observadora en la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) 2026 y en la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, para dar seguimiento a estos ejercicios de democracia participativa en la capital del país.

De acuerdo con lo avalado por el Consejo General del organismo electoral, la observación podrá realizarse en todas las etapas de ambos procesos, desde las actividades de preparación hasta la emisión de resultados. La convocatoria está dirigida a personas mexicanas, residentes en el territorio nacional o en el extranjero, así como a integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

El IECM informó que quienes se acrediten como observadores también podrán, si así lo solicitan durante su registro, presenciar las modalidades de votación y opinión anticipada.

Estas modalidades están orientadas a personas que residen fuera del país, se encuentran en estado de postración, son cuidadoras primarias o están en situación de prisión preventiva, como parte de los mecanismos que el instituto ha implementado en procesos anteriores para ampliar el acceso a la participación ciudadana.

El registro para participar como observadora u observador estará abierto hasta el 13 de abril de 2026 y podrá realizarse de manera presencial en las direcciones distritales del instituto o en la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística, así como a través del Sistema de Observación en línea.

Como requisito, las personas interesadas deberán cumplir con los lineamientos establecidos por la autoridad electoral y asistir a un curso de capacitación, el cual podrá tomarse de forma presencial o virtual. La capacitación se impartirá del 6 de febrero al 17 de abril de 2026 y abordará las distintas fases de la elección de las Copaco y de la consulta de Presupuesto Participativo, además de los derechos, atribuciones y limitaciones que rigen la labor de observación.

Una vez acreditadas, las personas observadoras podrán participar en el seguimiento de la Jornada Anticipada, programada del 20 al 30 de abril de 2026, así como en la Jornada Electiva Única prevista para el 3 de mayo del mismo año. También se contempla su participación en eventuales elecciones o consultas extraordinarias que pudieran derivarse de resoliones judiciales.