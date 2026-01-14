Refugio Franciscano informa avances tras reunión con el Gobierno de la Ciudad de México

El Refugio Franciscano A.C. dio a conocer los avances logrados luego de una reunión sostenida con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, tras los hechos ocurridos desde el 10 de diciembre de 2025 y, en particular, el pasado 7 de enero de 2026, cuando se registraron acciones en contra de los animales resguardados por esta organización dedicada al bienestar animal.

En un comunicado por parte del Refugio informó que ha mantenido una lucha jurídica y social para salvaguardar la integridad de los animales conocidos como “franciscanitos”, la cual ha incluido movilizaciones pacíficas como la marcha realizada el 11 de enero.

Como parte de este proceso, la organización atendió la convocatoria del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, para sostener una reunión en el Palacio de Gobierno. En el encuentro también participaron titulares de dependencias como la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), la Agencia de Atención Animal (AGATAN), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), así como representantes de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

De acuerdo con el Refugio Franciscano, durante la reunión se sostuvo un diálogo abierto, respetuoso y directo con las autoridades, del cual derivaron varios acuerdos considerados como avances importantes.

Acuerdos logrados entre el Gobierno de la Ciudad de Mexico y el Refugio Franciscano

Uno de los principales puntos fue la fiscalización directa y el bienestar animal. Se acordó que integrantes del Refugio tendrán acceso, a partir del miércoles 14 de enero, a los espacios donde actualmente se encuentran los animales, como la Reserva Ajusco, el Deportivo Hermanos Galeana y la Brigada de Vigilancia Animal. El objetivo de estas visitas será realizar un censo directo y revisar, animal por animal, su estado de salud y bienestar. La organización señaló que los resultados de estas inspecciones serán informados de manera transparente.

Otro de los compromisos asumidos por el Gobierno capitalino fue la no criminalización de la labor de rescate animal. El secretario de Gobierno aseguró que ninguna de las carpetas de investigación abiertas contra integrantes del Refugio Franciscano derivará en la privación de la libertad. Aunque las investigaciones seguirán su curso legal, se garantizó que el cuidado y rescate de animales no será motivo de encarcelamiento ni parte de una política pública punitiva.

Asimismo, se reiteró que no se permitirá el desarrollo inmobiliario en el predio de Cuajimalpa que Don Antonio Haghenbeck destinó para el cuidado animal, donde el Refugio ha operado por más de 48 años. Las autoridades confirmaron que durante el actual sexenio no se otorgarán licencias ni permisos para construir en dicho inmueble.

También se acordó respetar las resoluciones judiciales que se dicten dentro del juicio civil iniciado por la Fundación Haghenbeck contra el Refugio Franciscano, así como los recursos legales que se deriven del mismo.

Otro punto relevante fue la creación de mesas de trabajo con la comunidad de refugios y rescatistas de la Ciudad de México. Estas mesas iniciarán el próximo 19 de enero y buscarán coordinar acciones entre autoridades, refugios y activistas, con el fin de fortalecer una política pública de protección animal.

Finalmente, se estableció que el Refugio Franciscano y otros colectivos animalistas participarán activamente en la conformación de una nueva normatividad en materia de bienestar animal. Las autoridades aseguraron que cualquier iniciativa de ley contará con participación ciudadana real y no será aprobada de manera apresurada.

El Refugio Franciscano celebró los avances alcanzados, pero dejó claro que continuará defendiendo a sus animales y el legado de Don Antonio Haghenbeck, reafirmando su compromiso de no abandonar la lucha por el bienestar animal en la Ciudad de México.