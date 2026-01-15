Cancelan visita al albergue de la GAM por desacuerdo con el Refugio Franciscano; autoridades reiteran apertura

Lomitos rescatados del Refugio Franciscano, ubicados en el Deportivo Galeana en GAM

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la visita programada de integrantes del patronato del Refugio Franciscano A.C. al albergue temporal para perros ubicado en el Deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, fue cancelada debido a que la organización difundió un comunicado con planteamientos que no correspondían a los acuerdos alcanzados previamente.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que el traslado de los animales rescatados del Refugio Franciscano, en Cuajimalpa, se realizó para garantizar mejores condiciones de cuidado y que los espacios habilitados pueden ser visitados por quienes lo soliciten, siempre que exista orden y coordinación.

La mandataria subrayó que la administración capitalina no tiene nada que ocultar y que la prioridad es el bienestar de los perros resguardados.

“Bienvenidos todos los que quieran ir a visitar a los perritos; lo pueden hacer de manera organizada solicitándolo a las dependencias”, señaló.

El secretario de Gobierno, César Cravioto, detalló que la visita prevista para las 10 de la mañana no pudo concretarse porque horas antes el personal del refugio hizo público un documento con “imprecisiones”. Según el funcionario, uno de los puntos que se falseó fue la supuesta autorización para realizar un censo dentro del albergue, lo cual nunca se acordó debido a que se requiere otra logística.

Añadió que también se afirmó de manera incorrecta que el gobierno capitalino había buscado a la organización, cuando la intervención oficial respondió a una “explosión social” derivada de la situación del refugio.

Otro de los desacuerdos se relacionó con el tema de la no criminalización: el comunicado del patronato señalaba un compromiso de que ninguna carpeta de investigación iría contra sus integrantes, mientras que el gobierno sostuvo desde el inicio que su política no es punitiva hacia los rescatistas.

El titular de la SecGob informó que al menos diez organizaciones animalistas han solicitado visitar los albergues habilitados y reiteró que todas podrán hacerlo de forma ordenada. Mientras se desarrollaba la conferencia en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, miembros del Refugio Franciscano acudieron al albergue del Ajusco y un grupo de diputadas y diputados realizó un recorrido por las instalaciones de la GAM.

Tras la visita al Ajusco, Gina Rivera, directora del Refugio Franciscano, declaró a medios que observó a los perros “bien cuidados, con comida, agua y atención veterinaria”, y manifestó su disposición a mantener el diálogo con las autoridades para que los animales puedan regresar al espacio original.

En el recorrido legislativo participaron Manuel Talayero, presidente de la Comisión de Protección Animal del Congreso local; las diputadas Rebeca Peralta, Xóchitl Bravo y Brenda Ruiz, así como los diputados Miguel Macedo, Paulo García y Lizzete Salgado. Al término, Talayero y Bravo coincidieron en que los animales del albergue de la GAM cuentan con alimentación, agua y atención médica adecuadas.

El gobierno capitalino reiteró que el proceso de resguardo de los caninos continuará bajo supervisión y con apertura a la observación ciudadana.