Capturan a 5 por triple homicidio en Cuautepec

Detenidos Implicados en el homicidio ocurrido en Cuautepec, el pasado 14 de enero. (SSC)

Fueron detenidas cinco personas que asesinaron a balazos a tres personas que consumían bebidas alcohólicas al exterior de un taller mecánico, el pasado 14 de enero, en la colonia Zona Escolar, de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC); Pablo Vázquez Camacho, informó que los tripulantes de una motocicleta arribaron al cruce de las calles Lázaro Cárdenas y Jaime Nunó y dispararon en contra de las víctimas, una de ellas menor de edad y quien contaba con antecedentes delictivos, con quienes al parecer tenían problemas anteriores.

Una vez que inició la búsqueda de los criminales, los policías se entrevistaron con un ciudadano quien les narró que escuchó detonaciones y al salir de su domicilio observó a dos sujetos a bordo de una motocicleta color negro que se alejaba a alta velocidad, y posteriormente vio a tres hombres muertos sobre el pavimento.

En tanto, los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte analizaron las cámaras de seguridad ubicadas en la zona y del circuito cerrado que se encuentra en el área, donde observaron a los agresores que escaparon en la motocicleta color negro.

Posteriormente, tras un recorrido de seguridad por la calle Guadalupe y la avenida Morelos, en la colonia Chalma de Guadalupe, observaron un vehículo color negro y a bordo a un hombre cuyas características físicas y de vestimenta coincidían con las de uno de los probables responsables de la agresión por lo que rápidamente se acercaron a él.

Enseguida, le solicitaron descender de la unidad para realizarle una revisión de seguridad y le aseguraron 30 bolsitas de plástico con marihuana, 33 bolsas de plástico pequeñas con crystal y un teléfono celular.

En tanto, en las calles Miguel Lerdo de Tejada entre Tatanacho y Agustín Lara, de la colonia Compositores Mexicanos, el personal operativo de la SSC observó una motocicleta, con detalles iguales al vehículo involucrado en el ataque y además estaban cuatro personas que actuaban de manera inusual.

A estos sujetos les decomisaron un arma de fuego corta, un cargador con dos cartuchos útiles, 80 envoltorios con crystal, seis teléfonos celulares, una cartera con una identificación y el vehículo.