Congreso CDMX: Morena se niega a brindar certeza jurídica a afectados de explosión en Coyoacán

Explosión por acumulación de gas en Coyoacán Elementos del Heroico cuerpo de Bomberos de la CDMX y autoridades se seguridad arribaron a la alcaldía Coyoacán tras el reporte de una explosión.

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de la Ciudad de México presentó una propuesta para pedir a diversas dependencias del Gobierno local que se brindara certeza jurídica a las vecinas y vecinos afectados por la explosión de un departamento, el pasado 09 de enero de 2026, en la colonia Paseos de Taxqueña, pero los legisladores de Morena votaron en contra de dicho punto de acuerdo.

El legislador promovente fue Ricardo Rubio, quien aseguró que con ello se aseguraría mediante un instrumento jurídico escrito que los trabajos de rehabilitación del edificio 21-B de Paseos de los Naranjos se sujetarían a un plazo máximo de 1 año a partir de la fecha de la tragedia.

Lamentablemente la mayoría de los legisladores de Morena votaron en contra de la propuesta, negándose a respaldar una acción de responsabilidad institucional y dejando a la deriva a decenas de familias que actualmente viven en la incertidumbre.

“Morena decidió cerrar los ojos ante esta tragedia. Hoy se negaron a dar certeza jurídica a vecinas y vecinos que lo perdieron todo y que siguen esperando una respuesta clara del gobierno. Es miseria política en su máxima expresión”, expresó el diputado Rubio desde tribuna.

Rubio recordó que, a ocho años del sismo de 2017, aún existen mil 874 familias en la Ciudad de México que no han podido regresar a sus viviendas por la falta de reconstrucción y regularización jurídica, situación que hoy se agrava con la explosión ocurrida en Paseos de Taxqueña.

“Las familias no solo perdieron su patrimonio, también perdieron la tranquilidad. Les negaron certeza jurídica y les negaron justicia”, sostuvo.

El legislador acusó que la mayoría oficialista actúa como un bloque de protección política para la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en lugar de asumir su responsabilidad con la ciudadanía.

“Cuando se trata de proteger al gobierno, Morena vota en bloque. Cuando se trata de proteger a la gente, votan en contra. Así de claro quedó hoy en el Congreso”, concluyó.