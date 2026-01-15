Cumple IECM 27 años como árbitro electoral y promotor de la participación ciudadana

Foto: IECM

El Instituto Electoral de la Ciudad de México cumplió 27 años de existencia y reiteró su papel como organismo responsable de organizar elecciones confiables y de impulsar mecanismos de participación ciudadana en la capital del país.

La institución recordó que, desde su creación en 1999, ha sido parte fundamental del modelo de federalismo electoral mexicano y ha desarrollado herramientas orientadas a garantizar los derechos político-electorales de la población.

En el marco del aniversario, la consejera presidenta del organismo, Patricia Avendaño, señaló que a lo largo de casi tres décadas el Instituto ha respondido a las encomiendas de la ciudad y ha entregado resultados en cada uno de los procesos que le han sido asignados.

Sostuvo que la democracia requiere de instituciones sólidas, autónomas y cercanas a la ciudadanía para generar confianza y hacer efectivos los derechos.

El IECM destacó que, además de la organización de comicios locales, ha impulsado instrumentos de participación como las consultas de presupuesto participativo y la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria.

También subrayó el desarrollo de plataformas tecnológicas, entre ellas el Sistema Electrónico por Internet y la Plataforma Digital de Participación Ciudadana, que han permitido votar y opinar a personas residentes en el extranjero.

El organismo recordó que en el proceso electoral más reciente se aplicaron por primera vez mecanismos para que pudieran votar personas en estado de postración y personas en prisión preventiva sin sentencia firme, como parte de una política de inclusión basada en la presunción de inocencia.

De igual forma, se implementaron materiales accesibles para personas con discapacidad, como urnas adaptadas, lupas fresnel y plantillas braille.

El Instituto mencionó el desarrollo de urnas electrónicas utilizadas en distintos ejercicios y compartidas con otras entidades del país, así como la práctica de iniciar los cómputos la misma noche de la jornada electoral, con resultados oficiales al día siguiente. Estas acciones, afirmó, lo han colocado como referente nacional en materia de organización electoral.

El IECM recordó además la obtención de la certificación internacional ISO/TS 54001:2019, avalada por la Organización de los Estados Americanos, que reconoce estándares de calidad en la organización de procesos electorales y de participación ciudadana.