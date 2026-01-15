Inicia Gobierno de Naucalpan rehabilitación de la calle Gabriel Ramos Millán

Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el Presidente Municipal Isaac Montoya, dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la calle Gabriel Ramos Millán, una de las vialidades más representativas de Naucalpan Centro, la cual por décadas no había recibido una atención integral.

Esta obra forma parte del rescate integral del Centro de Naucalpan y del denominado Plan Triángulo del Bienestar, una estrategia impulsada por la actual administración municipal que busca recuperar calles y espacios públicos estratégicos, mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas. Con estas acciones, el gobierno local pretende avanzar en la disminución del rezago urbano y fortalecer la infraestructura vial del municipio.

Los trabajos se llevan a cabo en la colonia Adolfo López Mateos, específicamente en el tramo que va de Avenida Estacas a Avenida Universidad. La rehabilitación será ejecutada con recursos propios del municipio, lo que refleja el compromiso de la administración por invertir de manera directa en obras que beneficien a la ciudadanía.

De acuerdo con las autoridades municipales, la intervención técnica contempla un proceso integral que incluye bacheo profundo, reciclado del material existente, conformación de una nueva base y la colocación de una carpeta asfáltica completamente nueva. Estas acciones permitirán mejorar la durabilidad de la vialidad y ofrecer una superficie más segura para la circulación diaria de vehículos y transporte público.

Además, como parte de los trabajos, se realizará la renivelación de registros, así como labores en el sistema de alcantarillado, con el objetivo de prevenir afectaciones futuras durante la temporada de lluvias. También se contempla el balizamiento y la señalización horizontal y vertical, elementos fundamentales para mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito en esta zona del centro del municipio.

Durante el arranque de la obra, el Presidente Municipal Isaac Montoya destacó la importancia de atender vialidades que por muchos años fueron olvidadas, subrayando que estas acciones forman parte de un compromiso permanente con las y los naucalpenses. Señaló que la rehabilitación de calles no solo mejora la imagen urbana, sino que también impacta de manera directa en la calidad de vida de la población.

Vecinas y vecinos de la zona manifestaron que esta vialidad es de gran importancia, ya que conecta puntos clave del centro de Naucalpan y es utilizada diariamente por cientos de personas. Por ello, señalaron que la obra representará un beneficio tanto para quienes viven en la colonia como para quienes transitan por el área.

El Gobierno de Ciudad Naucalpan informó que continuará impulsando proyectos de obra pública en diferentes comunidades, priorizando aquellas zonas con mayor necesidad de intervención. Con estas acciones, la administración municipal busca consolidar un municipio con mejores calles, mayor iluminación y espacios públicos dignos para todas y todos.