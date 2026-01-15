Mega Reciclatrón UNAM: fechas y horarios para tirar tus desechos tecnológicos en CDMX

El desecho de productos tecnológicos se ha convertido en una situación cotidiana, especialmente en grandes urbes como la Ciudad de México. Desde baterías hasta televisiones o dispositivos móviles que ya no tienen uso y que no pueden tirarse con la basura inorgánica habitual. Ahora, la Universidad Nacional Autónoma de México ofrece opciones ecológicamente responsables para llevar a cabo estas tareas. Esto es lo que debes de saber.
¿Qué es el Mega Reciclatrón UNAM y cuándo se llevará a cabo?
Se trata de una iniciativa de la Universidad Nacional para que la población general pueda deshacerse de sus deshechos tecnológicos de forma responsable. El consumo de estos dispositivos y aparatos de forma generalizada pueden generar altos niveles de contaminación cuando no se separan para tirarse de forma responsable. Ante esta situación, la institución académica pone a disposición de la gente una opción gratuita para poder hacer esta limpieza.
Esta se estará realizando a las afueras del Estadio Olímpico Universitario el próximo jueves 29 y viernes 30 de enero de 2026 en horarios de 9:00 a 16:00 horas y será completamente gratuito.
¿Qué desechos puedo llevar al Reciclatrón UNAM?
En esta jornada de acopios, podrás desechar los siguientes artículos:
- Pilas
- Cables
- Discos
- Casetes
- Celulares
- Tabletas
- Computadoras
- Laadoras
- Bocinas
- Laptops
- Drones
- Impresoras
- Planchas
- Secadoras
- Refrigeradores
- Microondas
- Ventiladores
- Cafeteras
- Toners
Para más información, consulta el sitio oficial de la SEDEMA para