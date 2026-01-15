Muere mujer atropellada por dos unidades de transporte público en Xochimilco”

Esta mañana se registró un fatal accidente de tránsito en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México, que dejó a una mujer sin vida y movilizó a autoridades de movilidad, seguridad pública y servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron en la intersección de calle Hombres Ilustres y Jaguey, en la colonia Santa Cecilia Tepetlapa, cuando la víctima fue atropellada por al menos dos unidades de transporte público pertenecientes a las rutas 100 y 76 mientras cruzaba la vía.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Movilidad (Semovi), ambas unidades circulaban de manera aparentemente imprudente y no se percataron de la presencia de la peatón, quien fue embestida, sufriendo lesiones que le costaron la vida.

Paramédicos que llegaron al lugar tras el llamado de emergencia confirmaron que la mujer no presentaba signos vitales al arribar a la escena. Al mismo tiempo, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dieron alcance a los conductores de las unidades metros adelante, y procedieron a ponerlos a disposición de las autoridades competentes para determinar su responsabilidad en los hechos.

La dependencia de movilidad capitalina informó que ya se ha contactado a los representantes de las rutas involucradas para que brinden atención y acompañamiento a los familiares de la víctima y colaboren con las investigaciones.

Además, la Semovi anunció que evalúa las sanciones administrativas y operativas que podrían aplicarse a las concesiones de los transportes implicados, dependiendo de los resultados de las indagatorias oficiales.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) se encargará de las diligencias periciales para esclarecer las causas precisas del accidente y establecer las posibles responsabilidades penales o administrativas.