Clima en la CDMX este fin de semana: autoridades pronostican las mañanas más frías del invierno

Este fin de semana invernal, la Ciudad de México vivirá cambios de temperatura bastante interesantes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo 18 de enero será el día con las temperaturas más bajas en la capital.

Durante el viernes 16 y sábado 17 de enero, las mañanas y primeras horas estarán frescas, con mínimas de entre 5 y 9 grados Celsius en buena parte de la CDMX y el Valle de México.

Aunque por la tarde el ambiente se volverá más templado y hasta agradable con buen sol, las noches seguirán con esa sensación fría típica del invierno.

¿Dónde hará más frío? Alcaldías y zonas con heladas

Las áreas altas y elevadas de la ciudad serán las que sientan el impacto más intenso del descenso térmico. Se esperan heladas y bancos de niebla por la mañana especialmente en zonas como:

Cuajimalpa

Milpa Alta

Magdalena Contreras

Álvaro Obregón

Xochimilco

Tlalpan

Gustavo A. Madero

En estas alcaldías las temperaturas por la mañana rondarán desde los 5 grados.

¿Qué esperar del clima en la CDMX este fin de semana?

Mañanas frías

El domingo 18 será el día más gélido del fin de semana, con temperaturas mínimas entre 5 y 8 grados Celsius en gran parte de la ciudad

Tardes con solecito pero con viento frío