Clima en la CDMX este fin de semana: autoridades pronostican las mañanas más frías del invierno

Este fin de semana invernal, la Ciudad de México vivirá cambios de temperatura bastante interesantes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo 18 de enero será el día con las temperaturas más bajas en la capital.
Durante el viernes 16 y sábado 17 de enero, las mañanas y primeras horas estarán frescas, con mínimas de entre 5 y 9 grados Celsius en buena parte de la CDMX y el Valle de México.
Aunque por la tarde el ambiente se volverá más templado y hasta agradable con buen sol, las noches seguirán con esa sensación fría típica del invierno.
¿Dónde hará más frío? Alcaldías y zonas con heladas
Las áreas altas y elevadas de la ciudad serán las que sientan el impacto más intenso del descenso térmico. Se esperan heladas y bancos de niebla por la mañana especialmente en zonas como:
- Cuajimalpa
- Milpa Alta
- Magdalena Contreras
- Álvaro Obregón
- Xochimilco
- Tlalpan
- Gustavo A. Madero
En estas alcaldías las temperaturas por la mañana rondarán desde los 5 grados.
¿Qué esperar del clima en la CDMX este fin de semana?
Mañanas frías
- El domingo 18 será el día más gélido del fin de semana, con temperaturas mínimas entre 5 y 8 grados Celsius en gran parte de la ciudad
Tardes con solecito pero con viento frío
- Aunque las temperaturas bajan mucho por la mañana, las tardes podrían sentirse más agradables con sol, sin dejar de lado la sensación de frescura
- El viento del norte puede aumentar la sensación de frío, así que esa bufanda que creías opcional podría ser tu mejor aliada