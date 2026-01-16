Descuentos INAPAM 2026: estas librerías de la CDMX ofrecen beneficios para los adultos mayores

Descuentos INAPAM en Porrúa Librerías de la Ciudad de México ofrecen descuentos para personas adultas mayores que cuenten con su credencial INAPAM.

A pesar del desarrollo continuo de la tecnología, la creación de Inteligencia Artificial y tabletas Kindle que pueden contener una enorme variedad de libros digitales sin tener que cargar con cada uno de ellos, los libros físicos sobreviven y parece que seguirán haciéndolo por mucho tiempo más.

Uno de los grupos que mantienen viva la tradición de la lectura, son las personas adultas mayores, y en la Ciudad de México pueden acceder a descuentos en distintas librerías de la capital gracias a su credencial Inapam.

Porrúa ofrece descuentos Inapam: ¿cuáles son las sucursales que aplican?

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ofrece un directorio oficial de beneficios a sus usuarias y usuarios alrededor de la República Mexicana; éstos abarcan distintas áreas necesarias en la rutina humana, tales como lavanderías, estéticas, vestido, expandiéndose también a destinos turísticos y actividades culturales.

En la Ciudad de México, distintas librerías Porrúa ofrecen descuentos especiales para las personas adultas mayores que cuentan con su credencial Inapam, principalmente en las alcaldías Coyoacán y Cuauhtémoc.

Dichas librerías Porrúa con beneficios Inapam, ubicadas en Coyoacán, son:

Copilco UNAM.

Facultad de Derecho.

Mientras que las librerías en la alcaldía Cuauhtémoc, son las siguientes:

Argentina (Matriz).

Condesa.

Juárez.

Justo Sierra.

Parque Alameda.

Parque Reforma.

Pasaje Zócalo Pino Suárez 11.

Pasaje Zócalo Pino Suárez 24.

Portal Centro.

Seminario.

Senado de la República.

Tribunales.

Lo único que tienes que hacer para acceder a esta promoción, es presentar tu identificación de adulto mayor y se te aplicará un descuento del 10% en tu compra de libros.

¿Por qué Inapam ofrece descuentos en tantos servicios?

Estos beneficios, parte de la Cultura del Envejecimiento y cuyo propósito está dirigido a proteger la economía de adultos mayores, son convenios que el Inapam realiza con empresas, comercios y prestadores de servicios para ofrecer descuentos a personas de la tercera edad en todo el país, los 365 días del año.

Los descuentos dirigidos a personas adultas mayores están listados en el directorio de beneficios con credencial Inapam, donde podrás descubrir una serie de comercios y servicios que ofrecen promociones.