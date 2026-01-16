Descuentos INAPAM 2026: estas librerías de la CDMX ofrecen beneficios para los adultos mayores

A pesar del desarrollo continuo de la tecnología, la creación de Inteligencia Artificial y tabletas Kindle que pueden contener una enorme variedad de libros digitales sin tener que cargar con cada uno de ellos, los libros físicos sobreviven y parece que seguirán haciéndolo por mucho tiempo más.
Uno de los grupos que mantienen viva la tradición de la lectura, son las personas adultas mayores, y en la Ciudad de México pueden acceder a descuentos en distintas librerías de la capital gracias a su credencial Inapam.
Porrúa ofrece descuentos Inapam: ¿cuáles son las sucursales que aplican?
La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) ofrece un directorio oficial de beneficios a sus usuarias y usuarios alrededor de la República Mexicana; éstos abarcan distintas áreas necesarias en la rutina humana, tales como lavanderías, estéticas, vestido, expandiéndose también a destinos turísticos y actividades culturales.
En la Ciudad de México, distintas librerías Porrúa ofrecen descuentos especiales para las personas adultas mayores que cuentan con su credencial Inapam, principalmente en las alcaldías Coyoacán y Cuauhtémoc.
Dichas librerías Porrúa con beneficios Inapam, ubicadas en Coyoacán, son:
- Copilco UNAM.
- Facultad de Derecho.
Mientras que las librerías en la alcaldía Cuauhtémoc, son las siguientes:
- Argentina (Matriz).
- Condesa.
- Juárez.
- Justo Sierra.
- Parque Alameda.
- Parque Reforma.
- Pasaje Zócalo Pino Suárez 11.
- Pasaje Zócalo Pino Suárez 24.
- Portal Centro.
- Seminario.
- Senado de la República.
- Tribunales.
Lo único que tienes que hacer para acceder a esta promoción, es presentar tu identificación de adulto mayor y se te aplicará un descuento del 10% en tu compra de libros.
¿Por qué Inapam ofrece descuentos en tantos servicios?
Estos beneficios, parte de la Cultura del Envejecimiento y cuyo propósito está dirigido a proteger la economía de adultos mayores, son convenios que el Inapam realiza con empresas, comercios y prestadores de servicios para ofrecer descuentos a personas de la tercera edad en todo el país, los 365 días del año.
Los descuentos dirigidos a personas adultas mayores están listados en el directorio de beneficios con credencial Inapam, donde podrás descubrir una serie de comercios y servicios que ofrecen promociones.