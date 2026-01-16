Inicia en Edomex operaciones la Sub Base Operativa del SUEM en Aculco; atenderá emergencias

Sub Base Operativa SUEM Aculco, Edomex

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, implementó este viernes la Sub Base Operativa del Servicio de Urgencias del Estado de México(SUEM) en el municipio de Aculco, para la atención pre hospitalaria en la región.

El servicio de urgencias beneficiará a habitantes de las 63 comunidades de Aculco y de municipios aledaños como Acambay, Timilpan, Polotitlán y Jilotepec,al reducir tiempos de respuesta ante emergencias médicas.

“Reafirmamos que nuestro compromiso con todas y todos ustedes es ofrecer una atención cercana, digna y que ponga siempre en primer lugar el valor de la prevención y el cuidado de la vida”, señaló Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud del Estado de México.

La Sub Base Operativa del SUEM funcionará con personal capacitado y una ambulancia para prestar servicios en accidentes, estabilización de pacientes y el traslado a hospitales. Se ubica en las instalaciones de Protección Civil y Bomberos de Aculco, lo que permitirá un trabajo coordinado entre ambas instancias, así como la capacitación permanente en atención pre hospitalaria.

El SUEM cuenta con cinco bases de operación en los municipios de Toluca, Ecatepec, Huixquilucan, Atlacomulco y Villa Victoria, a las que se suma esta nueva sub base, como parte de la red de atención de emergencias médicas en la entidad.

