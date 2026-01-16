Inician desazolve de la Presa Tequilasco para proteger a 15 mil vecinos de Tetelpan

El Gobierno de la Ciudad de México inició los trabajos de desazolve de la Presa Tequilasco, ubicada en la colonia Tetelpan de la alcaldía Álvaro Obregón, con el propósito de mejorar su funcionamiento y reducir el riesgo de inundaciones para más de 15 mil habitantes de la zona.

Las labores comenzaron el 2 de enero, primer día hábil de 2026, a cargo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

De acuerdo con la dependencia, la intervención contempla el retiro de 15 mil 733 metros cúbicos de sedimentos acumulados en el vaso de la presa, lo que permitirá recuperar 10 mil 796 metros cúbicos de capacidad de almacenamiento.

Se prevé fortalecer la captación de agua cruda y aumentar la retención durante la temporada de lluvias, a fin de prevenir desbordamientos que puedan afectar a las colonias aledañas.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió priorizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica capitalina para brindar mayor seguridad a la población frente a fenómenos hidrometeorológicos. El secretario de Gestión Integral del Agua, Mario Esparza, encabeza la coordinación de los trabajos.

En la obra participa personal especializado integrado por un residente, topógrafo, cadenero, operador de maquinaria y ayudantes generales, además de una retroexcavadora destinada a la extracción del material.

Las autoridades informaron que el avance se mantiene conforme al calendario establecido y sin contratiempos.

La presa Tequilasco ha sido objeto de intervenciones en años recientes. En 2024 se retiraron más de seis mil metros cúbicos de azolve y en 2023 la cifra superó los nueve mil 700 metros cúbicos.

La meta de este año equivale a lo extraído en esos dos periodos juntos, lo que representa la mayor limpieza realizada hasta ahora en este cuerpo de agua.

Vecinos de Tetelpan habían solicitado de manera reiterada el reforzamiento de estas tareas debido a los encharcamientos registrados en temporadas de lluvia. Las autoridades señalaron que la obra responde a esas demandas y forma parte de un programa más amplio de rehabilitación de presas y cauces en distintas alcaldías.

El Gobierno capitalino llamó a la ciudadanía a colaborar para mantener en buen estado la infraestructura hidráulica, evitando arrojar residuos a la vía pública, al drenaje y a los cuerpos de agua.

Recordó además que la acumulación de basura es uno de los principales factores que provocan taponamientos y desbordes.

Las autoridades prevén que los trabajos concluyan antes del inicio de la próxima temporada pluvial.