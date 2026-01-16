Nuevo protocolo de búsqueda, combate a la extorsión y mejor trato a niños y niñas en la FGJCDMX: Bertha Alcalde

Informe Fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján. (FGJCDMX)

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, rindió su primer informe de actividades al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en el que destacó un avance en la identificación de personas desaparecidas cuyos restos permanecían abandonados sin identidad, además de que el 90 por ciento de sentencias logradas en tribunales fueron con resultados condenatorias y en el combate a la extorsión, se creó una unidad para su atención, con una respuesta inmediata en casos de alto riesgo, con la finalidad de fortalecer las detenciones y judicializaciones de criminales.

A un año como la encargada de la procuración de justicia en la metrópoli, Alcalde Luján destacó que su gestión se ha caracterizado por transformar a la Fiscalía de rezagos institucionales que mantenían casos detenidos, trabas como inmuebles asegurados sin un rumbo claro en las indagatorias y atención a niños y niñas víctimas de violencia que eran sometidos a revictimización cuando eran acompañados a denunciar un delito.

Narró que cuando tomó el cargo, se dio cuenta que las instituciones de procuración de justicia en México arrastran inercias burocráticas, cargas de trabajo desiguales, rezagos acumulados durante décadas y una cultura institucional que normalizó la ineficiencia, la revictimización y la falta de resultados.

90% de sentencias condenatorias en 2025

Con la baja en los delitos de alto impacto y las órdenes de aprehensión, Bertha Alcalde destacó que en el 2025 la Fiscalía obtuvo de un juez el 90 por ciento de sentencias condenatorias del total de los casos, esto, dijo, gracias a investigaciones que no sólo llegan a juicio, si no que están debidamente construidas.

Reducción a tiempos de espera de 30 minutos

La consolidación del Modelo de Atención Temprana llevó a cabo la capacitación de más de 350 servidores públicos en entrevistas, recepción de denuncias y atención de personas usuarias. Esto mejoró la escucha desde el primer contacto y redujo los atrasos en las etapas iniciales de investigación, en la que algunas agencias del Ministerio Público, como en Coyoacán, bajaron hasta 60 por ciento los tiempos de espera, equivalente a 32 minutos en promedio.

El contacto directo es un factor fundamental para la administración de Bertha Alcalde, por eso, presumió, la justicia se otorga dando la cara y escuchando, no desde la distancia, para eso se han recibido a víctimas y colectivas de manera directa hacia la oficina de la fiscal.

La disminución del rezago llevó a una estrategia para reordenar las carpetas de investigación que tenían muchos años abiertas y permanecían sin resolución, con lo que se disminuyó en más del 50 por ciento las indagatorias en Ministerios Públicos para concentrar recursos a casos con viabilidad real.

Búsqueda de personas más efectiva

Con una búsqueda de personas más efectiva, profesional y humana, gracias a la homologación del protocolo de búsqueda inmediata, cada caso es asignado a un equipo conformado por la FGJCDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Comisión de Búsqueda, en el que las indagatorias por patrones, se localizó al 80 por ciento de los ciudadanos reportados como desaparecidos, el porcentaje de localización más alto reportado en la capital.

Uno de los ejes centrales fue la puesta en marcha del Centro Integral de Apoyo y Búsqueda de Personas, en un mismo edificio a varias instituciones, lo que facilita la coordinación evita que el denunciante deambule entre varios inmuebles.

La Unidad de Identificación Humana y Búsqueda de Familias tiene la consigna de no enviar a ninguna persona fallecida a la fosa común sin haber agotado los esfuerzos para encontrar a sus familias. En 2025 se confrontaron más de mil 200 paquetes de huellas dactilares y se lograron 456 identificaciones positivas. De manera paralela se puso en marcha el plan de exhumaciones en el Panteón Dolores, una exigencia histórica de los colectivos.

Fiscalía contra la extorsión

El crecimiento de este delito permitió la creación de la Fiscalía Especializada en Extorsión, con capacidades propias para atender las variantes de este crimen y responder de inmediato en casos de alto riesgo. Eso fortaleció la reacción, judicialización e investigación, para que se persiga con prioridad y contundencia.

101% de vinculaciones a proceso por extorsión; 207 en 2025, mientras que en 2024 ocurrieron 103.

Niños y niñas sn revictimización

Uno de los primeros cambios fue la mejora en la atención de delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes; Bertha advirtió que nadie, sin importar su poder económico o social, podrá utilizar el derecho penal como un arma en conflictos familiares.

El reordenamiento de la Fiscalía especializada en infancias enfocado en investigaciones técnicas, imparciales y sensibles, uno de los cambios fue transformar la forma de entrevistar a niñas y niños, dejando atrás prácticas que generaban revictimización. Se ejecutó un esquema de entrevista investigativa con 10 salas, personal capacitado y métodos para escuchar una sola vez con cuidado, técnica y respetando la edad de cada víctima, sin volver a narrar los hechos dolorosos.

Se fortalecieron los equipos con más Ministerios Públicos, Policías de Investigación y nuevos protocolos especializados en el Centro de Estancia Temporal.

Retiro de vehículos asegurados en vía pública

Durante años, los depósitos saturados de automóviles y abandono de vehículos asegurados en vía pública afectaron la movilidad y seguridad de los vecinos y vecinas, en esta gestión, com la “fuerza devolvedora” se devolvieron siete mil 165 unidades a sus propietarios de enero a diciembre del 2025, se retiraron mil 901 de las calles y se liberaron espacios en colonias saturadas en nueve alcaldías.

Devolución de inmuebles asegurados

Decenas de predios en la capital se mantenían asegurados por la Fiscalía sin investigaciones activas ni términos probatorios, por lo que estos decomisos sin sentido se convirtieron en 430 inmuebles liberados y 149 devueltos a sus legítimos dueños.

“Transformar no es sencillo, requiere la capacidad de cuestionar prácticas que durante años se asumieron como inevitables. Impulsamos un modelo de trabajo en las agencias del Ministerio Público que atienda los casos de manera diferenciada, iniciando en las Fiscalías territoriales de Coyoacán y Milpa Alta, que reconoce que no todos los casos requieren el mismo nivel de intervención”.

“Los delitos de lata prioridad se concentran en investigación intensiva y judicialización, mientras que los de menor impacto se canalizan oportunamente a mecanismos alternativos””, reconoció la titular de la FGJCDMX.

La aplicación de este esquema ha generado:

82% de incremento en solicitud de audiencias iniciales

40% más órdenes aprehensión solicitadas

60% arriba de acuerdos reparatorios

Modelo de litigación integral

Este proyecto rompe la fragmentación entre investigación y litigio, con lo que un mismo equipo acompaña la investigación desde la etapa inicial hasta la audiencia de juicio, en las fiscalías de feminicidio, trata de personas, asuntos espciales, asuntos relevantes de alto impacto y procesos civiles, lo que fortalece los dato de prueba, las acusaciones, reduce tiempos procesales y aumenta la eficacia en audiencias.

“Uno de los principales cuellos de botella de la procuración de justicia es la falta de personal con capacidad de sostener nuestras investigaciones frente a un juez”, admitió la fiscal.

105% más acuerdos reparatorios

Para una justicia pronta, una buena parte de las denuncias que recibe la FGJCDMX pueden encontrar una solución adecuada por la vía de la mediación. Con los mecanismos alternativos de la solución de controversias se canalizaron 16 mil 124 asuntos a las Unidades de Mediación y se lograron 185 por ciento más acuerdos reparatorios en el 2025.

Un ejemplo fue la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia en septiembre del 2025, con más de 100 víctimas, que por la vía de la mediación, en dos meses casi la totalidad de las personas recibieran una indemnización por la reparación del daño.