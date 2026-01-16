Operagua refuerza desazolve para mejorar drenaje en Cuautitlán Izcalli

El Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, a través del organismo Operagua, continúa realizando acciones para favorecer el correcto desalojo de aguas residuales en distintas zonas del municipio. Estas labores forman parte del mantenimiento preventivo de la red de drenaje, con el objetivo de evitar encharcamientos, inundaciones y problemas de salud para la población, especialmente durante la temporada de lluvias.

Autoridades municipales informaron que, mediante cuadrillas especializadas, se llevaron a cabo trabajos de desazolve en diversos puntos estratégicos del municipio, donde se habían detectado acumulaciones de residuos sólidos y sedimentos que impedían el flujo adecuado de las aguas residuales. Estas acciones buscan mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje y brindar mayor seguridad a las vecinas y vecinos.

Entre las vialidades y colonias atendidas se encuentra la calle Música, en la colonia Jiménez Cantú, donde personal de Operagua realizó la limpieza de alcantarillas y tuberías para retirar basura y lodo acumulado. De igual forma, se efectuaron labores en la zona de San Sebastián, en Lomas de Cuautitlán, con el fin de prevenir afectaciones a las viviendas cercanas durante lluvias intensas.

Asimismo, los trabajos de desazolve se extendieron a la avenida Paseo del Bosque, en la colonia Colinas del Lago, una vialidad de alta circulación donde el correcto funcionamiento del drenaje es fundamental para evitar encharcamientos que afecten tanto a peatones como a automovilistas. En esta zona, se empleó maquinaria especializada para garantizar una limpieza profunda de la red.

Otra de las áreas atendidas fue la calle Navarrete, en el pueblo de Santa Bárbara, donde se realizaron acciones similares para retirar obstrucciones y mejorar el paso del agua. Vecinas y vecinos de la zona señalaron que este tipo de trabajos contribuyen a reducir malos olores y posibles focos de infección, además de disminuir riesgos durante las lluvias.

El Gobierno Municipal destacó que estas labores forman parte de una estrategia permanente de mantenimiento a la infraestructura hidráulica, la cual se realiza de manera preventiva y correctiva en distintas colonias de Cuautitlán Izcalli. A través de Operagua, se busca atender de manera oportuna los puntos con mayor riesgo de taponamientos y saturación del drenaje.

Autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar en el cuidado de las calles y la red de drenaje, evitando tirar basura, escombros o residuos en la vía pública y en las coladeras. Señalaron que gran parte de los problemas de inundaciones se generan por la acumulación de desechos que obstruyen el sistema.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera cercana con la población, impulsando acciones que mejoren los servicios públicos y la calidad de vida de las familias izcallenses. Con estas labores de desazolve, se refuerza la prevención y se contribuye a mantener un municipio más limpio, ordenado y seguro.