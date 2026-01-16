Reconocen el valor y la labor heroica en la Central de Abasto

La entrega, el profesionalismo y el compromiso con la seguridad de la comunidad fueron reconocidos este martes en la Central de Abasto de la Ciudad de México, donde se destacó la actuación ejemplar de dos integrantes del personal que, con valor y sentido de responsabilidad, contribuyeron a salvaguardar la integridad de quienes diariamente realizan actividades en el principal centro de abasto del país.

En una ceremonia realizada en las instalaciones de la Central de Abasto, la titular del organismo y administradora general del Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abasto, Mónica Pacheco Skidmore, encabezó la entrega de reconocimientos a Froylán Sánchez Rodríguez y a Alma Yaneth Aquino Caballero, policía segundo, por su desempeño sobresaliente y su compromiso con la seguridad institucional.

Froylán Sánchez Rodríguez fue distinguido por su labor heroica y oportuna durante la emergencia registrada el pasado 7 de enero, derivada de la ruptura de una línea de abastecimiento de gas natural en las cocinas del Pasillo 1 de las X.

Su intervención inmediata y responsable permitió contener la situación y salvaguardar la vida de integrantes de la comunidad, evitando consecuencias mayores en una de las zonas de mayor actividad dentro del complejo.

De igual forma, se otorgó reconocimiento a Alma Yaneth Aquino Caballero, policía segundo, por su desempeño destacado, caracterizado por la entrega, la honorabilidad y la absoluta disposición en el cumplimiento de sus funciones, cualidades que reflejan la vocación de servicio y el compromiso permanente del cuerpo de seguridad de la Central de Abasto.

Durante el acto, Pacheco Skidmore subrayó que estas acciones confirman que la seguridad, la prevención y la responsabilidad humana son pilares que sostienen el funcionamiento diario de la Central de Abasto. Señaló que, en la Capital de la Transformación, el trabajo de mujeres y hombres comprometidos marca la diferencia y fortalece la confianza de comerciantes, trabajadores y visitantes.

La entrega de estos reconocimientos se realizó el 16 de enero de 2026, al término del gabinete de seguridad llevado a cabo en la CEDA, y refrenda que para la administración de la Central de Abasto la atención oportuna de emergencias, la prevención de riesgos y el reconocimiento al personal son una prioridad permanente dentro de su política de operación y seguridad.