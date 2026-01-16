Reportan 4 mil 71 casos atendidos por Gabinete Contra el Despojo en 2025

El Gabinete Contra el Despojo de la Ciudad de México informó que entre abril y diciembre de 2025 se atendieron 4 mil 71 denuncias relacionadas con este delito, considerado uno de los que más afectan el patrimonio y la seguridad jurídica de los habitantes de la capital. En ese mismo periodo se iniciaron 399 expedientes de investigación.

César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX y Clara Brugada, jefa de Gobierno

De acuerdo con datos presentados por el gobierno capitalino, como parte de las acciones derivadas de esas denuncias se realizaron 290 intervenciones en inmuebles, se restituyeron 94 predios a sus propietarios legítimos y se aseguraron otros 10. Además, se reportaron nueve detenciones vinculadas con estos hechos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que el despojo es una de las conductas que genera mayor indignación social, por lo que se decidió crear un mecanismo interinstitucional para atender de manera directa estos casos. Explicó que el gabinete revisa cada situación para determinar si efectivamente se trata de despojo o de otro tipo de conflicto legal, con el fin de canalizarlo a la instancia correspondiente.

La mandataria recordó que desde la administración local se impulsaron reformas ante el Congreso de la Ciudad de México para establecer agravantes a este delito y fortalecer los instrumentos legales que permitan una respuesta más eficaz. Afirmó que actualmente existen mejores condiciones para que las víctimas reciban apoyo del gobierno y para que los procesos de justicia avancen con mayor rapidez.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, indicó que ya se trabaja en el reforzamiento de las estrategias para 2026 con el objetivo de obtener resultados más sólidos en la protección del patrimonio de la ciudadanía. Detalló que esta semana se llevó a cabo una reunión interinstitucional y que se realizará otra el próximo martes para afinar el programa de atención.

El Gabinete Contra el Despojo fue creado en abril de 2025 y opera con la participación coordinada de diversas dependencias, entre ellas las secretarías de Gobierno y de Vivienda, así como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Su función es articular acciones legales, preventivas y de acompañamiento a las personas afectadas.