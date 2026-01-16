Sheinbaum destaca reducción delictiva durante visita presidencial a Ecatepec

El municipio de Ecatepec recibió este día la visita de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabezó la Conferencia Mañanera del Pueblo desde las instalaciones del C5. Durante su mensaje, la mandataria federal destacó que en el Estado de México se ha registrado una reducción del 22 por ciento en los delitos de alto impacto, resultado del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno.

Autoridades municipales señalaron que la presencia de la presidenta representa un respaldo importante para Ecatepec y para la estrategia de seguridad que se implementa desde el inicio de la actual administración. Desde el llamado Gobierno del Cambio con Honestidad, se reconoció el apoyo constante del Gobierno de México para fortalecer las acciones en materia de seguridad y visibilizar las necesidades del municipio.

De igual forma, se agradeció el acompañamiento de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien ha mantenido coordinación con las autoridades federales y municipales para atender la problemática de inseguridad que por años afectó a la región. Esta suma de esfuerzos ha permitido avanzar en resultados concretos en beneficio de la población.

Durante la conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció el trabajo conjunto que se realiza en Ecatepec, así como la colaboración de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, y de las autoridades locales. Destacó la detención de diversos objetivos prioritarios y generadores de violencia, entre ellos Alejandro “N”, conocido como El Choko; Aldo “N”, alias El Balú; y Luis Alberto “N”, líder e integrantes del grupo delictivo La Chokiza.

Las autoridades informaron que estos resultados forman parte de la estrategia de Mando Unificado, en la que Ecatepec registra la mayor reducción de delitos de alto impacto entre los 15 municipios que participan en este esquema. De acuerdo con los datos presentados, se reporta una disminución del 33 por ciento en homicidios dolosos, 36 por ciento menos robo de vehículos, 32 por ciento menos extorsión y 43 por ciento menos robo a casa habitación.

Además, se dio a conocer que se han asegurado más de 100 tomas clandestinas de agua y 285 inmuebles relacionados con actividades ilícitas. También se han realizado mil 962 puestas a disposición ante las autoridades correspondientes, se ha colaborado en la detención de 2 mil 479 personas y se ha logrado el aseguramiento de 203 armas de fuego.

Las autoridades señalaron que la reducción de la incidencia delictiva no solo es resultado de los operativos de seguridad, sino también de la atención a las causas sociales. En este sentido, se informó que se han incrementado en 700 por ciento las obras de agua, alumbrado y pavimentación, así como la entrega de más de 150 mil atenciones sociales dirigidas a niñas, jóvenes y mujeres.

Finalmente, el gobierno municipal reiteró su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer la seguridad y mejorar el bienestar de las familias ecatepenses, destacando que los resultados obtenidos son muestra de que la estrategia va por el camino correcto.