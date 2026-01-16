Sismo de hoy CDMX: reacciones y saldo del temblor de la madrugada del 16 de enero

Un sismo de magnitud 5.2 sorprendió a varias zonas de la Ciudad de México, activando protocolos de emergencia en diversas alcaldías. El movimiento telúrico fue registrado a las 00:42:56 horas, lo que despertó miles de capitalinos, que salieron de sus casas para resguardarse.
La presidenta Claudia Sheinbaum dio el reporte de inmediato: “Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero. La Coordinación Nacional de Protección Civil inicia el protocolo de revisión”
En tanto Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, explicó que se activaron los protocolos de emergencia, seguridad y comunicación tras sonar la alerta sísmica. Hasta el momento no se registran daños ni personas heridas.
Sobrevuelo de Cóndores de @SSC_CDMX, sin novedad. pic.twitter.com/UPWjhDwNJN— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) January 16, 2026
¿En dónde fue el epicentro del sismo de hoy?
El Servicio Sismológico Nacional informó que el epicentro del sismo se ubicó a 19 kilómetros al sureste de San marcos Guerrero. A pesar de su magnitud, el sismo fue claramente perceptible en varias zonas de la CDMX debido a su poca profundidad, lo que generó una mayor sensación de movimiento.
Este tipo de sismos son relativamente comunes y, aunque no suelen causar daños, son monitoreados de cerca por expertos del SSN para identificar posibles cambios en la actividad geológica de la región.
Así se vivió el sismo de hoy en CDMX
Decenas de personas salieron en pijama de sus casas; muchos de ellos en chanclas y cargando a sus mascotas. Incluso hubo quienes no tuvieron tiempo de tomar una chamarra o prenda de vestir, tomando sus cobijas como protección para soportar los nueve grados que marca el termómetro.
