Ecatepec inicia primera jornada anual de limpieza en barrancas municipales

El Gobierno Municipal de Ecatepec llevó a cabo la primera jornada de Limpieza de Barrancas del año en la Zona alta de la Cañada, acomo parte de las acciones permanentes para el cuidado del medio ambiente y la prevención de riesgos durante la temporada de lluvias. La actividad se realizó siguiendo la instrucción de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, quien ha reiterado la importancia de trabajar de manera coordinada para mantener un municipio más limpio y seguro.

Desde temprana hora, personal de todas las áreas del Ayuntamiento se dio cita en la zona para participar en labores de limpieza, recolección de basura y retiro de desechos acumulados en las barrancas. Estas acciones buscan evitar que los residuos sólidos obstruyan el paso natural del agua, lo que puede provocar inundaciones y afectaciones a las viviendas cercanas, especialmente durante lluvias intensas.

Autoridades municipales señalaron que la limpieza de barrancas es una tarea priorirtaria, ya que estos especios naturales suelen convertirse en tiraderos clandestinos, lo que representa un riesgo para la salud pública y el medi oambiente. Durante la jornada, se recolectaron bolsas, envases de plástico, llantas y otros residuos que, de permanecer en el lugar, podrían generar focos de infección y contaminación.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss ha impulsado una política de trabajo constante y cercano a la comunidad, bajo el lema “Ecatepec cambia contigo”, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y promover una cultura de responsabilidad ambiental. En este sentido, el gobierno local hizo un llamado a la población para no tirar basura en calles, barrancas ni espacios públicos, y sumarse a las acciones de limpieza y cuidado del entorno.

Además de prevenir inundaciones, estas jornadas contribuyen a mejorar la imagen urbana y a recuperar espacios que pueden ser aprovechados de manera segura por la comunidad. Funcionarios municipales destacaron que la limpieza de barrancas no es una acción aislada, sino parte de una estrategia integral que se realizará de manera periódica en distintas zonas del municipio.

Vecinas y vecinos de la zona reconocieron que el ayuntamiento ha realizado un esfuerzo y señalaron la importancia de que estas acciones se mantengan durtante todo el año. Asimismo, coincidieron en que la colaboración entre autoridades y ciudadanía es fundamental para lograr resultados duraderos y evitar que los espacios recién limpiados vuelvan a llenarse de basura.

Finalmente, el Gobierno de Ecatepec reiteró su compromiso de seguir trabajando con honestidad y de forma permanente para mejorar las condiciones ambientales del municipio. A través de estas jornadas, se busca generar conciencia sobre el impacto negativo de la basura y fomentar prácticas responsables que contribuyan a un Ecatepec más limpio, ordenado y seguro para todas y todos.