Reordenan el Centro Histórico con el retiro de más de 50 mil vapeadores

Decomiso 50 mil 376 vapeadores y cigarrillos electrónicos decomisados. (GCDMX)

El Gobierno de la Ciudad de México inició el programa “La calle es de todas y todos: espacio libre y seguro”, con el decomiso de 50 mil 376 vapeadores y cigarrillos electrónicos de calles del Centro Histórico.

Con este proyecto, se entregaron estos dispositivos a la Agencia de Protección Sanitaria que fueron decomisados, el pasado 9 de enero, en un puesto semifijo y una pequeña bodega sobre la calle de Peña y Peña, esto luego de que entró en vigor la normatividad federal para prohibir toda la comercialización de estos productos.

Este decomiso se suma se suma a más de 24 mil 572 retiros de mercancía, productos ilegales que no se pueden comercializar en el Centro Histórico.

La autoridad capitalina alertó que en los hospitales se encuentran jóvenes de 10, 12 y 15 años con problemas respiratorios por el consumo de estos productos que si bien se ven muy coloridos, son terriblemente dañinos.

Con este reordenamiento, en el 2025, la Subsecretaría de Reordenamiento, en todos los operativos que realizó, levantó 15 toneladas de estructuras metálicas, adicionalmente, tres mil 273 detenciones al juez cívico por la obstrucción de la vía pública y el arresto de 211 personas al Ministerio Público.

Asimismo, se levantaron más de 24 mil 572 enseres y mercancía en este espacio del perímetro del Centro Histórico.

En lo que va del 2026 se han levantado 390 puestos.

Al tomar la palabra, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que esta transformación del Centro Histórico se guía en un plan maestro de desarrollo que involucra a todas las dependencias del Gobierno de la ciudad, para garantizar y que este territorio emblemático pueda ser del disfrute de todos.

Para este plan, dijo Brugada, se guían de ocho ejes fundamentales: habitabilidad, repoblamiento y vivienda en el Centro Histórico; movilidad, infraestructura y espacio público; gestión de riesgos; economía y medioambiente; patrimonio histórico y cultural en el Centro Histórico; cultura y turismo; seguridad y gobernanza.

La mandataria capitalina reiteró que a partir del 22 de enero se reanudará el reordenamiento de la vía pública.

“Estaremos pensando seguramente hacer una exposición de en qué consiste este proyecto, pero sustancialmente se trata de la reducción sustancial de comercio en vía pública, tanto de comercio como de lo que se les llama “toreros” en vía pública y estoy hablando de casi cuatro mil comerciantes y toreros",

“Esto también significa un mensaje claro, de que el Centro Histórico debe estar libre de mercancía ilegal. Hemos retirado mercancía a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Finanzas de la ciudad, también a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un conjunto de operativos que han evitado que llegue mercancía ilegal al Centro Histórico”, enfatizó.

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, detalló que la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe actividades relacionadas con vapeadores y cigarrillos electrónicos no criminaliza a las personas, no persigue a las y los ciudadanos, ni busca penalizar el consumo individual.

Lo que la ley prohíbe es el negocio, el lucro y la comercialización de dispositivos que generan daños comprobables a la salud, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Durante años, estos productos se presentaron como inofensivos o como una alternativa segura, cuando en realidad su diseño, su publicidad y su venta estuvieron dirigidos a atraer a poblaciones jóvenes, normalizando prácticas que implican riesgos reales y acumulativos para la salud.

Alcalde Luján mencionó que retirar vapeadores de la vía pública no es solo un acto simbólico o aislado, si no que es una acción preventiva que busca reducir su disponibilidad, evitar su normalización y cerrar espacios a mercados que se aprovechan de vacíos regulatorios para lucrar con el daño. Es una política que pone en el centro el interés superior de la niñez y el derecho a la salud.

“Desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, trabajaremos de manera plenamente coordinada para coadyuvar en todas las investigaciones que se desarrollen en esta ciudad. Esto implica compartir información, apoyar en tareas de investigación, colaborar en operativos conjuntos y aportar nuestras capacidades institucionales, siempre que sea requerido”, prometió.