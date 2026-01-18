Tabe pide a SRE sacar de Miguel Hidalgo embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Mauricio Tabe, Alcalde de Miguel Hidalgo

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que valore la reubicación de las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua fuera del territorio de esa demarcación, al considerar que las representaciones diplomáticas corresponden a gobiernos señalados por violaciones a derechos humanos.

El edil informó que enviará un escrito formal al titular de la Cancillería para plantear la petición. Argumentó que dichos gobiernos “han oprimido a su pueblo, han callado voces, encarcelado inocentes y han abusado del poder”, por lo que, dijo, no se puede ser indiferente ante esa situación.

Tabe afirmó que la alcaldía no debe normalizar lo que calificó como injusticias y sostuvo que la demarcación se asume como un espacio de defensa de las libertades. “No podemos recibir con los brazos abiertos a quienes representan gobiernos criminales”, expresó, al señalar que su postura se mantendrá mientras continúen, a su juicio, las condiciones de represión en esos países.

El funcionario indicó que su planteamiento no está dirigido contra las comunidades migrantes que residen en la ciudad, sino contra las autoridades que, desde su perspectiva, no cuentan con legitimidad democrática. Añadió que, en el momento en que Venezuela, Cuba y Nicaragua tengan gobiernos electos de manera libre y con respeto a los derechos políticos, las representaciones serían bienvenidas.

Durante el mensaje, el alcalde manifestó su solidaridad con los ciudadanos de esas naciones y aseguró que insistirá en que se respeten las libertades fundamentales. Reconoció que la solicitud podría no modificar la ubicación de las sedes diplomáticas, pero consideró necesario fijar una postura pública.

“Defendemos la democracia, la libertad y la dignidad humana; el silencio frente a la injusticia es complicidad”, concluyó y reiterar que, mientras encabece la administración de Miguel Hidalgo, mantendrá esa línea de actuación.