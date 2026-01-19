Aplican más de mil 700 vacunas en templos religiosos del Edomex

Jornadas Dominicales de Vacunación en templos religiosos Edomex

El Gobierno del Estado de México aplicó mil 733 dosis en el segundo día de las Jornadas Dominicales de Vacunación en templos religiosos contra Covid-19, influenza, neumococo, sarampión, hepatitis A y B, tétanos, difteria, hexavalente y rotavirus en cuatro municipios.

Macarena Montoya Olvera, secretaria de Salud, sostuvo que estas acciones se extenderán todos los domingos hasta marzo, con visitas en templos católicos y de otras religiones, con las que ya se trabaja en la logística para llevar a cabo esta actividad.

En esta jornada se aplicaron biológicos de forma gratuita en la Catedral del Divino Redentor, en Teotihuacán; el Santuario de Nuestra Señora de Tonatico; el Santuario de Chalma, y la Parroquia de Jesús Nazareno, en Toluca.

La funcionaria estatal hizo un llamado a las y los mexiquenses a vacunarse ya que es una forma de salvar vidas, “es un gran acto de amor, compromiso y responsabilidad, el cual nos protege a nosotras, nosotros y a quienes más queremos”.

