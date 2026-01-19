Aseguran 2 toneladas de autopartes y detienen a homicidas en GAM

Cateo Autopartes aseguradas en cateo. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) aseguraron dos toneladas de autopartes en un domicilio donde se ocultaban los agresores de un hombre que fue asesinado cuando le robaron su automóvil en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

La víctima perdió la vida el pasado 16 de enero y con el apoyo del análisis de las cámaras de videovigilancia hecho por el personal del Centro de Comando y Control (C2) y del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5),las autoridades observaron que el vehículo robado ingresó a la capital.

Tras seguirlo, ubicaron el automóvil en un predio ubicado en la avenida 525, de la colonia San Juan de Aragón Primera Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En ese sitio se aseguró un automóvil color blanco propiedad de la víctima, una motocicleta, tres vehículos de distintos colores y dos toneladas de autopartes; además, cinco perros y más de 50 aves y peces.

Asimismo, en Avenida 525, de la colonia San Juan de Aragón Primera Sección, también se detuvo a una mujer de 43 años, y a un hombre de 41, en posesión de una bolsa de plástico transparente con marihuana y un automóvil color rojo.

Además, en otra acción en la avenida 22 de Febrero, esquina con Antigua Calzada de Guadalupe, colonia San Marcos, alcaldía Azcapotzalco, detuvieron a un hombre de 45 años de edad, que circulaba a bordo de una motocicleta relacionada a la agresión, a quien se le aseguró una bolsa de plástico con marihuana a granel, 10 bolsitas transparentes con crystal, seis dosis de cocaína, un teléfono celular y dinero en efectivo.