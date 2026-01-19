Brugada lanza programa de detectores de gas para prevenir explosiones en viviendas

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó en Coyoacán el programa “El Detector que Salva”, con el que se entregarán 10 mil alarmas de gas en unidades habitacionales

La Ciudad de México pondrá en marcha un programa de prevención de accidentes por fugas de gas que contempla la distribución gratuita de 10 mil detectores en unidades habitacionales, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada en Coyoacán.

La medida surge luego de la explosión ocurrida la semana pasada en Paseos de Taxqueña, que dejó un edificio con daños estructurales y 25 familias desalojadas.

La jefa del Ejecutico local explicó que el dispositivo, denominado “El Detector que Salva”, monitorea de forma permanente la calidad del aire en espacios cerrados y emite una alerta sonora ante la presencia de gases inflamables o tóxicos.

“Es como la otra alerta; no de sismos, pero sí de que hay un problema de fuga de gas”, señaló ante vecinos de la Unidad Habitacional Torres de Coyoacán.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, en la capital se registran alrededor de 4 mil incidentes anuales relacionados con gas, entre incendios, explosiones y conatos, lo que equivale a un promedio de 11 emergencias diarias.

La mayoría de los siniestros, subrayó la mandataria, son evitables con mantenimiento adecuado y mecanismos de detección temprana.

Respuesta tras la emergencia

Antes del evento, la jefa de Gobierno visitó a las familias afectadas por la explosión reciente. Relató que una persona continúa hospitalizada por quemaduras y que el proceso de rehabilitación del inmueble tomará varios meses.

“Es terrible lo que viven las familias cuando ocurre una tragedia así; por eso quisimos venir y arrancar este programa de inmediato”, dijo.

Los detectores fueron desarrollados con apoyo del Instituto Politécnico Nacional para reducir costos y permitir compras masivas por parte del gobierno. En el mercado, cada aparato tiene un precio aproximado de 500 a 684 pesos.

“Queremos que la población tenga una alerta de gas en casa y eso es lo que vamos a trabajar con este programa”, afirmó Brugada.

El dispositivo identifica tres riesgos: acumulación de gases inflamables, presencia de monóxido de carbono y reducción de niveles de oxígeno. Las autoridades recomendaron instalarlo fuera de la cocina, cerca de dormitorios y pasillos, y no pegarlo a paredes húmedas para evitar falsas alarmas.

Capacitación en unidades habitacionales

Además de la entrega de equipos, el plan incluye talleres de protección civil para residentes. La secretaria de Gestión Integral de Riesgos, Myriam Urzúa, detalló que se promoverán planes familiares y el uso de extintores. En caso de que la alarma se active, la indicación es abrir ventanas, evacuar y llamar al 911.

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, consideró que el programa permitirá reducir accidentes en una demarcación con alta concentración de conjuntos habitacionales.

Clara Brugada insistió en que la prevención debe convertirse en una práctica cotidiana.

“Podemos evitar las tragedias si todos prevenimos. La prevención es nuestra fuerza”, expresó al cerrar su mensaje. El gobierno capitalino prevé ampliar el número de detectores conforme avance el año y llamó a que quienes puedan adquieran también el suyo de manera particular.