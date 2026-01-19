Clima CDMX 20 de enero: ¿En qué alcaldías hará más frio este martes?

Clima CDMX 20 de enero: ¿En qué alcaldías hará más frío este martes? (Cuartoscuro)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) activó alerta naranja por pronóstico de bajas temperaturas para la madrugada y la mañana del martes 20 de enero en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México y alerta amarilla en distintas alcaldías de la capital.

Aquí te compartimos cuál será el clima más extremo para los capitalinos, así como las medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias.

¿En qué alcaldía de la CDMX hará más frío este martes?

De acuerdo con la ficha emitida a las 13:00 horas del 19 de enero, será durante el periodo de 01:00 a 08:00 horas del martes 20 de enero cuando los habitantes de la alcaldía Tlalpan experimenten temperaturas de entre 1 y 3 °C, debido a la masa de aire frío que atraviesa la capital.

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 20/01/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Wz5skzdHYV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026

La alerta naranja emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pide a la población proteger a niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas de la exposición a temperaturas bajas o heladas.

Asimismo, se recomienda el uso de calentadores y/o chimeneas, siempre y cuando se mantengan con una ventilación adecuada.

De igual forma, se exhorta al uso de crema para hidratar la piel y a mantener el esquema de vacunación actualizado contra Covid-19, influenza y neumococo.

Activan alerta amarilla por heladas en alcaldías de la CDMX

También se activó alerta amarilla en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Milpa Alta, para la madrugada y mañana de este martes 20 de enero.

De acuerdo con la SGIRPC CDMX, se esperan temperaturas de entre 4 y 5 °C en las alcaldías antes mencionadas, de 01:00 a 08:00 horas del martes 20 de enero.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del martes 20/01/2026 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @AlcMilpaAlta.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/os5oPB27zR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 19, 2026

Se recomienda seguir las medidas de cuidado y proteger a los sectores vulnerables.

Ante cualquier emergencia, el Gobierno de la Ciudad de México pone a disposición los siguientes medios de contacto: el número de emergencias 911, Locatel al 55 5658 1111 y la SGIRPC al 55 5683 2222.