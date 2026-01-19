Congreso CDMX realiza Parlamento de la Vida Cultural, el primero a nivel nacional

Primer Parlamento de la Vida Cultural de la CDMX

El Congreso de la Ciudad de México celebró el primer Parlamento de Participación de la Vida Cultural de la capital, se trata de un hecho histórico, en la CDMX y en el país, ya que no se había realizado un ejercicio de esta naturaleza.

El evento fue organizado por la Comisión de Derechos Culturales del Congreso con el fin de escuchar las propuestas y necesidades de las personas creadoras de cultura en la capital y permitir que tengan voz en la creación de políticas públicas, desde sus realidades y experiencias.

Durante el evento, que se realizará durante dos días en presencia de representantes de todas las fuerzas políticas, el presidente de la mesa directiva, Jesús Sesma, aseguró que se trata de un espacio que no sólo abre micrófonos, sino que abre corazones, memorias y trabajo arduo.

“La cultura no es un adorno de la ciudad: es su raíz, su pulso y su identidad. Vive en los barrios, en las lenguas originarias, en los escenarios independientes, en los museos, en las calles, en los libros, en la música que nos acompaña y en las expresiones que resisten incluso en la adversidad”, señaló.

La cultura no es un accesorio

Durante la inauguración, la diputada del PVEM Rebeca Peralta, presidenta de dicha Comisión, destacó que la realización de este Parlamento representa un cambio de enfoque en la forma de legislar, al reconocer que la cultura no es un accesorio, sino el pulso que da identidad a la CDMX.

“Estamos formando parte de un hecho histórico en materia de cultura, aquí en el Recinto Legislativo, que en sí mismo es un monumento cultural e histórico de la capital y del país”.

Peralta añadió que la voz de las personas participantes es fundamental para transformar la política pública cultural, al señalar que sus propuestas ponen sobre la mesa lo que sucede en el día a día en las comunidades culturales como parte de un derecho que se debe ejercer todos los días.

Asimismo, resaltó la diversidad cultural de la capital del país y la necesidad de que todas las expresiones sean reconocidas y protegidas.

“En nuestro territorio conviven expresiones, tradiciones, culturas urbanas y diversas formas de creación, y todo merece ser reconocido, protegido y contar con condiciones dignas para existir”.

Finalmente, la legisladora Rebeca Peralta aseguró que los trabajos del Parlamento tendrán un impacto real en el ámbito legislativo, “lo que aquí se dialogue y se proponga tendrá una incidencia real, un destino legislativo y un futuro”, dijo.

Participan artistas, actores, colectivos y más

En este Parlamento participan 66 parlamentarias y parlamentarios culturales, entre artistas, creadoras y creadores, promotores, colectivos, comunidades culturales, especialistas y representantes de diversos territorios de la Ciudad de México.

El diputado panista Andrés Atayde, coordinador del PAN, señaló que la cultura siempre debe ser diversa y crítica. Consideró que las artes escénicas enfrentan duras realidades, principalmente el financiamiento, por lo que se deben tener fuentes alternativas de financiamiento, ya que sin apoyo público se reduce la calidad artística de las obras.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, destacó que la cultura en la capital es un derecho y no una mercancía, que ahora llega a todos los rincones de la capital y del país, con expresiones de música, poesía, baile, teatro, muralismo, historia y tradiciones.

La titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis López, reiteró que este parlamento es el primero de su tipo en el país, y que “la cultura es inevitable, afortunadamente, por eso no hay manera de hacer política sin entender que la cultura es el océano donde navega la política, la cultura es el océano que cohesiona al pueblo”.